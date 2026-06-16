깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/16)

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2026.06.16 (화)
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AI 핵심 요약

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  • GAM이 16일 글로벌 증시·기업·AI투자 동향을 종합 보도했다
  • 스페이스X·오스카헬스·MLCC·AI칩 등 성장 섹터와 대형 IPO·M&A 이슈를 짚었다
  • 미 연준·금리·태양광·하모니OS·니오 등 거시·산업 변수와 지역별 특징주 흐름을 분석했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월16일 제공한 콘텐츠입니다.

콴타, AI 흔들려도 송전망은 뻗어간다 ①돈으로도 못 넘보는 해자

콴타서비시스 홈페이지 갈무리 [사진=콴타서비시스]


[일본 특징주] '올해 日 최대 IPO' Go, 오늘 거래…택시호출 입지 기대

Go 홈페이지 갈무리 [사진=Go]


[미국 특징주] 스페이스X 이틀째 20% 급등…시총 최상위권 진입

스페이스X 주가 15일 장중 추이 [자료=블룸버그통신]


[미국 특징주] 스페이스X 올라탈까 말까…ETF로 푸는 투자 해법

우주 테마 ETF의 운용자산 규모 비교 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 세일즈포스, 'AI 고객응대' 핀 36억달러에 인수

세일즈포스 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 폭스 주가, 로쿠 200억달러 인수 발표에 15% 급락

미국 뉴욕에 있는 뉴스코프 건물 외벽에 보이는 폭스비즈니스·폭스뉴스 브랜드 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] "美 주택용 태양광 설치, 수년간 정체 전망"

미국 연간 주택용 태양광 설치 용량 추이와 전망 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 시타델 "연준 금리 인상 가능성 커져…위험자산 고전 예상"

미국 국채 2년물 금리와 연방기금 금리 범위 상단 추이 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] JP모간, 일주일 만에 신중론 접고 강세론으로

미국 주가지수 S&P500 주간 변동률 추이 [사진=블룸버그통신]


릭 리더 "MMF 자금 밀려온다...폭발적 증시 랠리 전망"

블록록의 릭 리더 글로벌 채권 부문 최고투자책임자(CIO) [사진=블룸버그통신]

 

오스카 헬스 비만약 제친 상승 랠리 ① 올들어 95% 뛰었지만 '저평가'

오스카 헬스 간판 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 미 증권사 고객 스페이스X 공모주 최소 1주씩 배정

스페이스X의 상장을 자축하는 회사 경영진 [사진=블룸버그]

 

[유럽 특징주] 다논-초바니 단백질 표기 다툼 법정으로

슈퍼마켓에 진열된 초바니 요거트 [사진=블룸버그]

 

[홍콩 특징주] 자딘 매더슨 5억달러 자사주 매입...사모펀드 전환 가속

자딘 매더슨 건물 [사진=블룸버그]

 

[인도 특징주] 인도 데이터센터 기업 사이피 3700억루피 IPO 보류

사이피 인피니트 스페이시스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[미국 특징주] "HDD 공급 부족 심화"…웨스턴 디지털 16% 급등

웨스턴 디지털 [사진=블룸버그]

 

 AI 혁명에 성장공식 재편 '반도체'① 최대 16배 성장 기대 A주는?

[사진 = 덕명리 공식 홈페이지] 집적회로 연구개발 업체 덕명리(德明利∙TWSC 001309.SZ) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] MLCC 품귀 최대 2028년까지, A주 테마주 급등

[사진 = 풍화고과 공식 홈페이지] 중국 풍화고과(風華高科∙FENGHUA COMP 000636.SZ)가 생산하는 MLCC 제품.

 

[홍콩 특징주] AI 버전 알리페이 '아바오' 정식 출시

[사진 = 바이두] AI 버전 알리페이(支付寶∙즈푸바오∙ALIPAY) '아바오(阿寶)' 관련 이미지.

 

[중국 특징주] 메타X∙유비텍, 2028년 양산 목표 '체화지능 AI칩' 개발 돌입

[사진 = 유비텍 공식 홈페이지] 2023년 12월 29일 홍콩증권거래소 상장식에서 저우젠(周劍) 유비텍(優必選∙유비쉬안∙UB TECH, 9880.HK) 대표와 유비텍이 개발한 공업용 1세대 휴머노이드 로봇인 워커(Walker)S가 함께 타종한 뒤 포즈를 취하고 있다.

 

[홍콩 특징주] 팝마트 '라부부', FIFA 월드컵 등장 후 거래량 30배↑

[사진 = 팝마트 공식 홈페이지] 중국 트렌디 토이 선두기업 팝마트인터내셔널그룹(POP MART, 9992.HK)는 FIFA와 협업해 라부부 콜라보 제품을 출시했다.

 

[중국 특징주] 중국 AI 로봇 개발사 '기가AI', 3개월간 7840억 조달

[사진 = 기가AI 공식 홈페이지] 중국 체화지능 및 로봇 개발사 기가AI(極佳視界∙GIGA AI)가 개발한 산업용 로봇 'Maker H01'


[홍콩 특징주] 니오 CEO "올해 中 자동차 판매량 15~20% 감소"

[사진 = 니오 공식 홈페이지] 중국 전기차 제조업체 니오(蔚來∙웨이라이∙NIO 9866.HK)가 2024년 12월 21일 중국 광둥(廣東)성 광저우(廣州)시에서 '함께, 더 멀리(Together & Further)'를 테마로 니오 데이(NIO Day) 2024'를 개최하고, 니오가 3번째로 신규 런칭한 브랜드 '파이어플라이(螢火蟲·Firefly)'의 첫 번째 모델을 공개했다.

 

[중국 특징주] 화웨이 하모니OS 실행 기기 수, 6600만 대 돌파

[사진 = 화웨이 하모니OS 공식 웨이보] 화웨이 테크놀로지스의 자체 운영체제 하모니OS 이미지.

 

세일즈포스 ① 핀 인수로 AI 에이전트 경쟁력 강화

세일즈포스 타워 [사진=블룸버그]


[미국 특징주] 자빌, 아다니와 손잡고 인도에 AI 데이터센터 인프라 플랫폼 구축

자빌 로고 [사진 = 블룸버그]


[미국 특징주] 미국 커넥티드카 규제에 포드 등 완성차 업체들, 중국산 모델 허가 취득 나서

포드 자동차 로고 [사진= 로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 블랙록, 또다시 200명 감원…정기적 인력 감축 사이클 정착

블랙록 본사 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 스페이스X, 실적 공시 자사 홈페이지·X로만 발표

스페이스X [사진=로이터 뉴스핌]

 

[중국 특징주] 상장 앞둔 CAS, 中 민간기업 최초 '발사 위성 100기 돌파'

[사진 = CAS 공식 홈페이지] CAS 스페이스(中科宇航∙중커우주항공∙CAS SPACE)가 개발한 리젠(力箭∙Kinetica)-1 운반로켓.

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[뉴스핌 베스트 기사]

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인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
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김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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