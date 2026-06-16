깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/16)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 16일 글로벌 증시·기업·AI투자 동향을 종합 보도했다
- 스페이스X·오스카헬스·MLCC·AI칩 등 성장 섹터와 대형 IPO·M&A 이슈를 짚었다
- 미 연준·금리·태양광·하모니OS·니오 등 거시·산업 변수와 지역별 특징주 흐름을 분석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월16일 제공한 콘텐츠입니다.
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