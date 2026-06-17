깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/17)

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AI 핵심 요약

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  • GAM이 17일 미국·유럽·아시아·중국 증시
  • 주요 종목·섹터 이슈와 IPO 동향을 보도했다
  • AI·우주·방산·전기차·반도체 등 성장섹터

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월17일 제공한 콘텐츠입니다.

미국 원자력 간판 콘스텔레이션 ①'8개월 부진기' 탈출할까

미국 볼티모어에 있는 콘스텔레이션에너지그룹 발전소 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 스페이스X 레버리지 ETF, 거래 첫날 10억달러 폭주

미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 시설 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 랙스페이스 주식·채권, AMD 계약 덕 동반 급등

랙스페이스 홈페이지 갈무리 [사진=랙스페이스]


[미국 특징주] BofA 서베이 "AI 랠리 아직 도취 단계 아냐"

뱅크오브아메리카의 펀드매니저 대상 AI 랠리 단계 인식 설문 항목 [자료=뱅크오브아메리카, 블룸버그통신]


[미국 특징주] 티셔츠 제조사 길단, 공매도 보고서에 한때 25% 급락

캐나다 몬트리올에 있는 길단 매장 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] "GM, RTX·L3해리스와 무기 증산 논의"

미국 미시건주 디트로이트에 있는 GM 본사 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] "아마존, '광고주 오도 혐의' FTC 소송 위기"

스마트폰 화면에 표시된 아마존 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] "L3, 미사일 사업 IPO 주관사 선정…JP모간·모간스탠리"

L3해리스 전시부스 천장에 매달린 대형 배너 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 스냅, AR 안경 '스펙스' 공개...가을 판매

스냅의 증강현실(AR) 안경 스펙스 [사진=스냅, 블룸버그통신]


[미국 특징주] 리비안, 수백명 감원…신차 판매 일주일 만

리비안 로고 [사진=블룸버그통신]

 

토스트 적자 성장주에서 현금 창출 플랫폼 ① 외식업 디지털 전환 선봉

토스트의 POS [사진=업체]

 

[아시아 특징주] 필리핀 핀테크 지캐시 모기업 슈퍼 IPO 추진 승인

가게에 걸린 지캐시 QR 코드 [사진=블룸버그]

 

[유럽 특징주] BMW, 이익 전망 대폭 하향…중국 수요 둔화에 비용 절감 확대

BMW 차량 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 브룩필드 투자 데이터센터 기업 씨스퀘어 美 IPO 추진

브룩필드 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[유럽 특징주] GLP-1 열풍에 단백질 보충제 수요 급증…글랜비아 주가 급등

글랜비아와 스톡스 600 음식료 지수 선행 PER 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 아이맥스, 여름 극장가 호황에 주가 사상 최고치 경신

아이맥스 영화관 [사진=블룸버그]

 

메모리 슈퍼사이클 수혜 정점 찍은 '덕명리'① 재평가의 시작

[사진 = 덕명리 공식 홈페이지] 중국 A주 반도체 메모리 섹터를 대표하는 종목 중 하나인 덕명리(德明利∙TWSC 001309.SZ)가 생산하는 'DDR5 SO-DIMM' 제품 이미지.

 

[미국 특징주] 일라이릴리 등 4개 제약사, 중국 비만약 시장 공략 박차

일라이 릴리 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[중국 특징주] 중국, 전기 대형트럭 보급 확대 위한 충전소 설치 의무화

[사진 = 삼일중공업 공식 홈페이지] 삼일중공업이 생산하는 레미콘 차량.

 

[중국 특징주] 中 GPU 4대 잠룡 마지막 주자, '엔프레임' 상장 초읽기

[사진 = 바이두] 중국 GPU(그래픽 처리 장치) 제조사 엔프레임(燧原科技∙쑤이위안테크∙EnFlame) 기업로고.

 

[중국 특징주] 이브에너지 등 리튬배터리 제조사, '상반기 실적 점프업' 전망

[사진 = 이브에너지 공식 홈페이지] 이브에너지가 생산하는 배터리 제품 이미지.

 

[중국 특징주] 전동 저속차 브랜드 '타오모터', 홍콩상장 추진

[사진 = 타오모터 공식 홈페이지] 중국 타오모터(濤濤車業∙도도차업∙TAOMOTOR 301345.SZ)가 생산하는 전기 사륜오토바이(ATV) 제품.

 

[중국 특징주] 전력 자동화 솔루션 강자 '사방자동화', 홍콩 상장 추진

[사진 = 사방자동화 공식 홈페이지] 중국 사방자동화(四方股份∙SF-AUTO 601126.SH)가 생산하는 중전압 다기능 보호 계전기 제품 이미지.

 

[중국 특징주] 中 기관 "2026년 철강산업 新원년", 3대 투자방향

[사진 = 바오스틸 공식 홈페이지] 중국 최대 국영 제철기업 바오스틸(寶鋼股份∙BaoSteel 600019.SH) 칭산(青山) 제조공장 내부 모습.

 

앰코 사상 최고가 ① TSMC와 10년 계약 체결

앰코 테크놀로지 로고 [사진=업체 홈페이지]


[미국 특징주] 인텔, 새 제조 공정 초기 양산 돌입

인텔 일러스트레이션 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 에실로룩소티카·AMAT, 스마트 안경·AR 기술 개발 협약 체결

어플라이드 머티어리얼즈 로고 [사진= 로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 애플, 2027년 카메라 탑재 에어팟·폴더블 아이폰 동시 출시 계획

애플 로고 [사진=블룸버그]


[미국 특징주] 모빌아이, 내년 미국서 로보택시 서비스 출시 계획

나스닥 전광판의 모빌아이 글로벌 로고 [사진=블룸버그]


[미국 특징주] 마벨, 젠슨 황의 '시총 1조달러' 전망 실현하려면 엄청난 성장 필요

마벨 테크놀로지 [사진=블룸버그]


[일본 특징주] 소프트뱅크, 오픈AI 모델 기반 사이버보안 제품 출시

손정의 소프트뱅크그룹 회장 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 버라이존, 새로운 간소화 요금제 출시…가입비·업그레이드 수수료 폐지

버라이존 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 스페이스X, AI 코딩 스타트업 커서 600억달러에 인수

12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
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SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04

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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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