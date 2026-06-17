깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/17)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 17일 미국·유럽·아시아·중국 증시
- 주요 종목·섹터 이슈와 IPO 동향을 보도했다
- AI·우주·방산·전기차·반도체 등 성장섹터
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월17일 제공한 콘텐츠입니다.
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