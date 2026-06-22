깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/22)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 22일 글로벌 특징주·IPO·AI 등 투자 이슈를 종합 보도했다
- 미중·유럽·호주 증시에서 방산·AI·소비·바이오·에너지 종목의 급등락과 M&A, 상장 움직임이 부각됐다
- 슈퍼 엘니뇨·AI 인프라 붐·옵션시장 긴장 등 거시이슈가 인플레와 개별 종목 투자전략의 핵심 변수로 떠올랐다
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월22일 제공한 콘텐츠입니다.
[뉴욕 주간 프리뷰] ①마이크론 결산 초점, 옵션시장 '긴장'
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[중국 특징주] 텐센트, 위챗에 AI 비서 '샤오웨이' 도입 테스트
[즈푸vs미니맥스] ①AI모델 스타주 '같은 출발, 다른 결말'
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비아비 솔루션스 ① AI 인프라 붐 뒷받침하는 테스트·계측 강자