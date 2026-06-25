깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/25)

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2026.06.25 (목)
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AI 핵심 요약

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  • 6월25일 GAM이 글로벌 증시·기업 동향을 종합 보도했다
  • 반도체·AI·로봇·방산·금융 M&A 등 성장 섹터 이슈를 집중 조명했다
  • 특징주 급등락과 대형 투자·인수·자금조달 흐름이 글로벌 리스크·기회를 보여줬다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월25일 제공한 콘텐츠입니다.

마이크론 결산, 메모리 수요 피크설 일축…공급 부족 내년 너머 계속

공중에서 내려다 본 마이크론테크놀로지의 반도체 공장 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 폭스바겐 대형 디젤엔진 사업, 베인캐피털에 매각 임박

폭스바겐 본사 건물에 설치된 회사 로고 조형물 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 록히드마틴, 미국 국방부서 사드 요격체 대량 수주

록히드마틴 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] '스트레스 테스트 통과' 월가 은행들, 배당금 일제히 증액

미국 뉴욕에 있는 JP모간 본사 건물 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 미국 증권당국, 사모펀드 자산이전 관행 조사 착수

미국 증권거래위원회(SEC) 건물 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 제프리스, 실적 기대 미달...'퍼스트 브랜즈' 여파 계속

미국 뉴욕에 있는 제프리스파이낸셜그룹 건물 [사진=블룸버그통신]

 

AI 시대 숨은 킹메이커 SMCI ① 엔비디아 제친 상승 열기, 이유는

슈퍼 마이크로 컴퓨터의 서버 [사진=업체]

 

[미국 특징주] 블랙스톤·베인캐피털, 후지미디어 부동산 부문 입찰

블랙스톤 로고. [사진=블랙스톤]

 

[캐나다 특징주] 비타민 업체 제이미슨 웰니스, 매각 가능성 검토

제이미슨 웰니스 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[중국 특징주] 징코솔라, 공급 과잉 완화로 올해 손익분기점 목표

징코 솔라 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 디지털브리지, AIMS 데이터센터 지분 매각 검토

디지털브리지 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 구글 AI 핵심 연구진 2명 앤스로픽으로 또 이동

구글 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 
A주 '5배주'의 4대 공통점① 잠재 급등주를 찾아라

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 
[중국 특징주] 'AGI링크' 유니콘 등극, 中 로봇 손 업계 최단 속도

[사진 = 애지봇 공식 홈페이지] 중국 스타 휴머노이드 로봇 기업 애지봇(智元機器人∙즈위안로봇∙AgiBot) 산하 로봇 손 기업 AGI링크(臨界點∙AGILINK)가 개발한 로봇용 정밀 손 '옴니핸드(OmniHand)' 제품 이미지.

 
[중국 특징주] GYZ, MLCC 생산 프로젝트에 3400억 투자

[사진 = GYZ 공식 홈페이지] 중국 본토 A주의 대표적인 MLCC(적층 세라믹 커패시터) 테마주 중 하나인 GYZ(昀冢科技∙윈중과기 688260.SH) 기업 홍보 이미지.

 
[중국 특징주] 화웨이, '이동통신 미래 10년 과제 6대 방향' 제

[사진 = 화웨이 공식 홈페이지] 2025년 10월 13일~17일(현지시간) 두바이에서 열린 정보통신기술 전시회 'GITEX Global 2025'에 마련된 화웨이 전시관 모습.

 
[중국 특징주] A주 '주가왕' 세마이트 최고가 재경신, 상장 후 2달 30배↑

[사진 = 세마이트 공식 홈페이지] 중국 광통신 테스트 장비 제조사 세마이트(聯訊儀器∙롄쉰계측∙Semight 688808.SH) 기업 제품 홍보 이미지.

 
[중국 특징주] 장전테크, 첨단 패키징·테스트 공장 건설에 1.77조 투입

[사진 = 장전테크 공식 홈페이지] 중국 패키징∙테스트 서비스 제공업체 장전테크놀로지(長電科技∙JCET 600584.SH) 기업 홍보 이미지.


[홍콩 특징주] 징둥, 휴머노이드 로봇 상업화 위해 '매직랩'과 합작

[사진 = 징둥몰 공식 홈페이지] 징둥그룹(京東∙JD닷컴 JD.US/9618.HK)이 운영하는 '징둥몰'에서 판매되고 있는 매직랩(魔法原子∙MAGICLAB)의 로봇 제품.

 
[중국 특징주] 디모스, '3D 생성 모델' 글로벌화 위해 신규 자금조달

[사진 = 바이두] 인공지능(AI) 기반 3차원 모델 생성 기술을 전문으로 하는 중국 기업 디모스 테크놀로지(影眸科技∙Deemos) 기업명 이미지.

 
[중국 특징주] 상흠과기, 자산 인수로 '액체냉각 방열' 트랙 신속 진입

[사진 = 상흠과기 공식 홈페이지] 중국 금속 구조부품 연구개발 업체인 상흠과기(祥鑫科技∙Lucky Harvest 002965.SZ)가 생산하는 금형 제품 이미지.

 

세레브라스 ① 데뷔 실적서 마진 경고에 IPO 이후 최저가

나스닥 전광판에 게시된 세레브라스 시스템스 [사진=블룸버그]


[미국 특징주] 애플-인텔 칩 협력, 전략적으로 타당하지만 실제 생산은 수년 걸릴 듯

인텔과 애플 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 화이자, 미국 주정부 제기 약가 담합 소송서 피고 제외돼

미국 캘리포니아주 샌디에이고 라호야 지역의 연구 시설에 보이는 화이자 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 허츠 34% 폭락..."중고차 시장 '약세'가 수익에 타격" 경고

허츠 로고 [사진=블룸버그]


[미국 특징주] 퀄컴, AI 소프트웨어 강화 위해 스타트업 '모듈러' 40억달러에 인수

퀄컴 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 웬디스, 레딧 '월스트리트베츠' 게시물에 42% 폭등

웬디스 매장 [사진=블룸버그]


[미국 특징주] 세레브라스, 연간 마진 전망 실망에 18% 급락

세레브라스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
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이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

[주요포토]

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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