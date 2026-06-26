깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/26)

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AI 핵심 요약

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  • 애플·마이크론·MS가 26일 가격·메모리 논란에 대응했다
  • 허츠 부진, 소프트뱅크 급락 등 글로벌 종목 희비가 갈렸다
  • 온세미 인수·아마존 투자 등 AI·반도체 확장도 이어졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월26일 제공한 콘텐츠입니다.

애플, 가격 인상발 수요 우려? '과도하다'…강세론자들의 반론

애플의 맥북 네오 광고 포스터 [사진=블룸버그통신]


JP모간이 짚은 메모리 2분기 실적 시즌 검증 사안 3가지

공중에서 내려다 본 마이크론테크놀로지의 반도체 공장 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 마이크로소프트, 메모리값 급등에 엑스박스 가격 대폭 인상

엑스박스 게임 컨트롤러 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 허츠, 주간 최대 낙폭…실적과 자금조달 계획 불안

미국 켄터키주 루이빌에 있는 허츠글로벌홀딩스 지점 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 애플, M6 맥 프로 칩 건너뛰고 AI 특화 M7 제품군 추진

애플의 14인치 맥북 프로 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 스페이스X CDS, 본격 거래…프리미엄 인텔 2배급

미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 건물 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 스트래티지의 비트코인 재무 모델 우려 확산

스트래티지(옛 마이크로스트래티지)의 마이클 세일러 회장 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 반도체 온세미, 시냅틱스 62억불에 인수하기로

체코에 있는 온세미 제조 시설의 클린룸에서 근무하는 직원들 [사진=블룸버그통신]

 

[유럽 특징주] 바이엘, '라운드업' 소송 대법원 승소…주가 20% 급등

미국 시카고 상점 매대에 놓인 바이엘의 제조제 라운드업 [사진=블룸버그통신]

 

[미국 특징주] 맥코믹, 고유가발 판매량 감소...가격 인상으로 방어

맥코믹 제품 [사진=블룸버그통신 영상 갈무리]


[미국 특징주] "데이팅 앱 범블, 매각 검토 중"

범블 애플리케이션 다운로드 화면이 띄워진 스마트폰 디스플레이 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 웨이모 독일 법인 설립…유럽 사업 확장 포석

웨이모의 자율주행차량 오하이 [사진=블룸버그통신]

 

휴미라 '특허 절벽' 애브비 돌파구 ① 아포지 109억달러 딜 노림수는

애브비 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[일본 특징주] 오픈AI IPO 지연 우려에 소프트뱅크 주가 13% 급락

소프트뱅크 주가 폭락 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 아마존, 인도에 130억달러 추가 투자…AI 인프라 확대

아마존웹서비스(AWS) 로고 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 올리브가든 부진에 다든 레스토랑 실적 전망 '신중'

다든 레스토랑 [사진=블룸버그]

 

[유럽 특징주] 온홀딩, 축구시장 진출 "고성장 위한 영역 확장"

온 홀딩 매장의 로고 [사진=블룸버그]

 

[중국 특징주] 중국차, 유럽 신차 시장 점유율 첫 10% 돌파

유럽 하이브리드(검정), 배터리전기차(보라), 전체 차량(노랑) 판매 추이 [자료=데이터포스, 블룸버그]

 

9년만의 정상 탈환 中 슈퍼컴① 기술자립으로 지형도 재편

[사진 = CCTV 화면 캡처] 중국 선전 국립 슈퍼컴퓨터 센터가 개발한 차세대 슈퍼컴퓨터 '라인샤인(靈晟∙링성∙LineShine)'

 

[중국 특징주] CATL, 영국 이어 홍콩에도 배터리 교환망 구축

[사진 = CATL 공식 홈페이지] 중국 최대 동력배터리 제조사 CATL(寧德時代∙닝더스다이 300750.SZ/3750.HK)의 승용차 배터리 교환 브랜드 초코스왑(Choco-Swap) 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 모건스탠리·골드만, 보유지분 확대 A주 리스트 공개

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 배당 성수기 맞은 A주, 6월 한달 배당액 128조

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] A주 인기 투자방향 '전자', 2Q 실적호조 전망

[사진 = 호사전자 공식 홈페이지] 중국 인쇄 회로 기판(PCB) 제조업체 호사전자(滬電股份∙WUS 002463.SZ) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 애지봇 "하반기 응용현장에 대규모 로봇 배치"

[사진 = 애지봇 공식 홈페이지] 중국 휴머노이드 로봇 스타 기업인 애지봇(智元機器人∙즈위안로봇∙AgiBot)이 개발한 징링(精靈) G2 로봇.

 

[중국 특징주] 30배 상승 PCB 테마주 '정태고과', 홍콩상장 임박

[사진 = 정태고과 공식 홈페이지] 중국 인쇄회로기판(PCB) 및 CNC 정밀부품 솔루션 제공업체 정태고과(鼎泰高科∙DTECH 301377.SZ) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 글로벌 LCD 패널 3위 'HKC' 상장, 장중 640%↑

[사진 = 혜과주식 공식 홈페이지] 6월 26일 중국 디스플레이 제조사 혜과주식(惠科股份∙HKC 001399.SZ)이 선전증권거래소 메인보드에 정식 상장했다.

 

[중국 특징주] 목원식품, A∙H주 지분확대∙자사주매입 계획 공개

[사진 = 목원식품 공식 홈페이지] 목원식품(牧原食品·MUYUAN 002714.SZ) 기업 본사에 설치된 조형물.

 

[홍콩 특징주] 100개주 자사주 매입, 텐센트 990억원 규모로 1위

[사진 = 텐센트 공식 홈페이지] 텐센트 건물 전경

 

[홍콩 특징주] 중국어 음악 서비스 1위 '타이허뮤직', 홍콩상장 추진

[사진 = 바이두] 중국어 음악 콘텐츠 서비스 1위 기업 타이허뮤직(太合音樂) 기업 로고 이미지.

 

서비스나우 ① AI 관리하는 저평가된 우량 기업

서비스나우 로고 [사진=블룸버그]


[미국 특징주] "아마존·MS 클라우드도 EU 빅테크 '게이트키퍼' 규제 대상에 포함돼야"

프랑스 파리 인근에 위치한 아마존 물류센터 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] IBM, AI 컴퓨팅 경쟁 속 1나노미터 미만 칩 기술 공개

IBM 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 나이키, 알파벳·월마트 뒤이어 외부 출신 CFO 영입

나이키 매장 [사진=블룸버그]


[미국 특징주] 마이크론, 메모리 업계의 호황·불황 반복 해법으로 'AI 장기계약' 카드 꺼내

마이크론 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 블랙베리, 전망 상향에 23% 급등...QNX 부문이 성장 견인

캐나다 오타와에 있는 블랙베리 QNX 본사에서 찍힌 자율주행 차량 사진 [사진=로이터 뉴스핌]

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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