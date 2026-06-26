깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/26)

AI 핵심 요약beta
- 애플·마이크론·MS가 26일 가격·메모리 논란에 대응했다
- 허츠 부진, 소프트뱅크 급락 등 글로벌 종목 희비가 갈렸다
- 온세미 인수·아마존 투자 등 AI·반도체 확장도 이어졌다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월26일 제공한 콘텐츠입니다.
애플, 가격 인상발 수요 우려? '과도하다'…강세론자들의 반론
JP모간이 짚은 메모리 2분기 실적 시즌 검증 사안 3가지
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[미국 특징주] 허츠, 주간 최대 낙폭…실적과 자금조달 계획 불안
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[미국 특징주] 아마존, 인도에 130억달러 추가 투자…AI 인프라 확대
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