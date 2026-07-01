깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/1)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 7월1일 AI·글로벌 투자 이슈를 집중 조명했다
- AI 전력난·인프라 확장으로 태양광·반도체·배터리 등 관련주 수혜가 부각됐다
- 미국·유럽·중국·일본 주식·IPO·M&A 등 특징주와 은행·제약·로봇·스테이블코인 동향을 종합 정리했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월1일 제공한 콘텐츠입니다.
AI 전력난에 태양광 수요 밀물 ①넥스트파워 월가 잇단 매수론
[글로벌 특징주] ASML 등 반도체 장비주 일제히 급등…삼성·SK 투자 계획 훈풍
[미국 특징주] 콘스텔레이션브랜즈, 분기 이익 기대치 초과...시간 외 4% 급등
[미국 특징주] 영양제 판매 아이허브, 올해 중 상장 추진...주관사 선정
[미국 특징주] 에너지 음료 뉴트라볼트 IPO 추진...주관사 선정
[미국 특징주] 에버퓨어 9% 급등..."행동주의 펀드 지분 확보"
[미국 특징주] 태양광주 강세…FCC 인버터 수입 금지 추진 보도
[미국 특징주] 테슬라 2분기 차량 출하량 반등 예상...유럽 회복
[유럽 특징주] 구리값 치솟자...페라리·BMW도 알루미늄으로 전환
미국 대형 은행들 '돈잔치' ① 배당 올리고 자사주 매입, 역대급 환원
[일본 특징주] 파나소닉, AI 붐에 '주목' 서버용 배터리·부품 성장 동력
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[영국 특징주] 쉘, 남아공 주유소 사업 10억달러에 매각 임박
[일본 특징주] 쿠라스시, 미국 매장 20%씩 확대해 시장 선점
[유럽 특징주] 네슬레, 유럽 킷캣 레시피 개편 '더 바삭하고 풍미있게'
AI 인프라 확장 수혜 '생익과기'① CCL·PCB 테마주로 재평가
[홍콩 특징주] 유비텍, 초고도 생체모방 로봇 '유월드 U1' 공개
[중국 특징주] 역대급 폭염 덮친 유럽, 중국산 이동식 분리형 에어컨 판매 급증
[중국 특징주] 中 민영 항공우주 기업 '랜드스페이스', 커촹반 IPO 속도
[중국 특징주] SF 다이아몬드, 4600억 조달해 다이아 니들 산업화
[중국 특징주] 반도체 소재 개발사 '정룡주식', 시총 천억 위안 돌파
[중국 특징주] AMEC, 반도체∙신흥산업 사모펀드에 최대 3350억 투자
[중국 특징주] 최대 육계·종계 사육기업 '이성주식', 1Q 순익 최대 8700%↑ 전망
아비백스 ① 오베파지모드 임상 데이터 재평가에 주가 급반등
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[미국 특징주] 일라이릴리, 중국서 유방암 치료제 '버제니오' 상업화 권리 이노벤트에 이전
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