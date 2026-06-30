깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/30)

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2026.06.30 (화)
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  • GAM이 6월30일 글로벌 특징주와
  • 신에너지·반도체·게임 등 성장산업 동향을
  • 투자자 대상 분석 콘텐츠로 제공했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월30일 제공한 콘텐츠입니다.

올해 M7 외면 현상, 왜? ①'인에이블러' 부각과 해자 퇴색

구글 클라우드 로고 조형물 [사진=블룸버그통신]

 

[미국 특징주] "비싼 AI 모델 안 쓴다"…기업들, 저가·오픈소스로 선회

오픈AI와 딥시크의 AI 애플리케이션 로고 [사진=블룸버그통신]


[유럽 특징주] 머스크, 견조한 컨테이너 수요에 연간 전망 상향

AP 몰러-머스크의 컨테이너 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] BofA, 여름철 S&P500 '3파 조정' 경고

S&P500 시세와 50일 이동평균선 올해 추이 [자료=블룸버그통신]


[미국 특징주] 브룩필드 "에너지 계약, 배터리 결합형이 단독 태양광·풍력 대체"

스코틀랜드에 있는 제노베에너지의 배터리 공장 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] "NBC유니버설, 분사 후 비디오게임 사업 진출 검토"

미국 뉴욕의 컴캐스트 빌딩에 설치된 NBC유니버설 간판 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 시타델 "주식시장, 연준 물가 억제 의지 과소평가…염두 둬야"

미국 국채 2년물 금리(주황색)와 WTI 시세 1년 추이 [자료=블룸버그통신]


[미국 특징주] 우버, 웨이모와 피닉스 로보택시 제휴 종료

웨이모의 자율주행 택시 [사진=블룸버그통신]

 

'의료계의 룰루레몬' 피그스 ① 1년 새 두 배 랠리 이끈 3가지 동력은

피그스 쇼핑몰에 판매중인 의료계 소품들 [사진=업체]

 

[미국 특징주] 아마존, 신원 도용 피해자 정보 제공 미흡…225만 달러 합의금 지급

아마존 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[일본 특징주] 일본 기업 해외채 발행 '사상 최대'…엔화 약세 속 분기 540억 달러 돌파

미즈호은행 [사진=지지통신 뉴스핌]

 

[중국 특징주] 애플 협력사 럭스셰어, 홍콩 IPO로 최대 31억달러 조달 전망

애플 에어팟 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 아마존, 프라임 비디오 광고 추가 요금에 호주 당국 소송

아마존 프라임 비디오 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 암젠 '타브네오스' 임상 논문 철회…데이터 조작 의혹에 판매 중단 가능성

암젠 [사진=블룸버그]

 

신형에너지 산업 대전환의 시작① 중국 5년간 4500조 투자

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 캠브리콘, 커촹반 최초 '시총 1조 위안' 종목으로 등극

[사진 = 캠브리콘 공식 홈페이지] '한무기(寒武紀∙Cambricon∙캠브리콘 688256.SH, 이하 한무기로 통일)'의 주력 제품 이미지.

 

[중국 특징주] COMAC, 비행 10주년 맞은 항공기 'C909' 186번째 인도

[사진 = 코맥 공식 홈페이지] 2026년 2월 3일 중국상용항공기유한책임공사(中國商用飛機有限責任公司∙COMAC∙코맥)는 싱가포르 창이 전시센터에서 개최된 2026년 싱가포르 에어쇼에 참가하여 C909와 C919 항공기를 전시했다.

 

[중국 특징주] FHEC, 고급 칩 패키징 공장 건설에 2.3조 투자

[사진 = 용석전자 공식 홈페이지] 중국 집적회로 패키징 테스트 사업에 주력하는 용석전자(甬矽電子∙FOREHOPE ELECTRONICS∙FHEC 688362.SH) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 오방광전 등 A주 'TGV 유리기판 테마주', 관심도 UP

[사진 = 오방광전 공식 홈페이지] 박막 부품 개발업체 오방광전(五方光電 002962.SZ)이 생산하는 수지 기반 코팅 제품 이미지.

 

[홍콩 특징주] 광전 인터커넥트 기업 '해광심정', 상장 첫날 44.7%↑

[사진 = 해광심정 공식 홈페이지] 2026년 15~19일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 세계 최대 광통신 전시회 'OFC 2026'에 마련된 해광심정(海光芯正∙CREALIGHTS) 전시 부스 전경]

 

[중국 특징주] 계량장비 대표주 해천스마트, 반도체 소재 시장 진출

[사진 = 해천스마트 공식 홈페이지] 중국 계량 장비 생산업체 해천스마트(海川智能∙High Dream Intellectualized Machinery∙HDM 300720.SZ) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 화공원료 리더 다불다, 생산능력 확대 계획 공개

[사진 = 바이두] 중국 대표 화공원료∙리튬전지∙불소제품 생산업체로 알려진 다불다(多氟多∙DFD 002407.SZ) 기업로고와 기업명으로 장식된 구조물.

 

[중국 특징주] 중국과학원, 다양한 연산 환경 지원 '풀스택 컴퓨팅 플랫폼' 공개

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[홍콩 특징주] '넷이즈' 강구퉁 편입, 본토자금 유입 가능성 확대

[사진 = 바이두] 중국 대표 인터넷∙게임 기업 중 하나인 넷이즈(9999.HK/NTES.ADR) 기업명 이미지.

 

알레그로 ① 월가 목표주가 상향 속 사상 최고가 행진

알레그로 마이크로시스템즈 로고 [사진=업체 홈페이지]


[미국 특징주] 알파벳, 다우존스 산업평균지수에 편입…기술주 비중 확대

구글 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 스트래티지, 비트코인 최대 12.5억달러 매각 가능성 시사

마이클 세일러 스트래티지(옛 사명 마이크로스트레티지) 회장 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 애플 "인도, 반독점 조사서 경쟁사 주장 '복사-붙여넣기'했다"

애플 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 컴캐스트, NBC유니버설 분사 발표에 16% 급등…미디어업계 또 한번 요동

컴캐스트 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 이리디움 22% 급등...로켓랩이 80억달러에 인수 계약

로켓랩, 이리디움 커뮤니케이션스 인수 [사진=이리디움 커뮤니케이션스 홈페이지]

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[뉴스핌 베스트 기사]

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국회, 한성숙 청문보고서 채택 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한성숙 국무총리 후보자에 대한 국회 인사청문 심사경과보고서가 30일 더불어민주당 주도로 채택됐다. 국민의힘은 회의에 불참했다. 국회 국무총리 임명동의에 관한 인사청문특별위원회는 이날 오전 제5차 회의를 열고 한 후보자 임명동의안 심사경과보고서 채택의 건을 의결했다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 26일 오전 서울 여의도 국회에서 한성숙 국무총리 후보자의 인사청문회가 열리고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 백혜련 위원장은 "전날까지가 청문보고서 채택 마감일이었다"며 "계속해서 국민의힘 의원님들을 설득하고 함께 합의 채택하기를 요청드렸지만 오늘 이 자리까지도 오시지 않았다"고 말했다. 특위는 보고서 종합의견 일부 문구를 수정한 뒤 한 후보자 임명동의안 심사경과보고서를 채택했다. 보고서에는 한 후보자가 국무총리로서 적합하다는 다수 의견과 함께, 국민의힘이 청문 과정에서 제기한 부적격 의견도 함께 담겼다. 한 후보자 임명동의안은 이날 오후 본회의 표결 절차를 밟을 전망이다. 국무총리 임명동의안은 본회의에서 재적의원 과반 출석과 출석의원 과반 찬성으로 의결된다. 민주당이 과반 의석을 확보하고 있는 만큼 국민의힘이 표결에 불참하거나 반대표를 던지더라도 인준안 처리는 가능한 구조다. oneway@newspim.com 2026-06-30 11:58
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골드만삭스 "금 랠리 안 끝났다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 최근 4개월간 부진했던 금 가격이 올해 랠리의 종료를 의미하는 것은 아니라는 분석이 나왔다. 골드만삭스 원자재 리서치 공동 헤드 사만다 다트는 지난 주말 보고서에서 "금은 아직 끝나지 않았다(Gold is not done)"고 주장했다. 다트와 연구팀은 금이 2022년 이후 123% 상승했다는 점을 짚으면서 "구조적 요인과 향후 경기순환적 요인 모두에 힘입어 추가 상승 여력이 있다고 본다"고 설명했다. 금 선물 가격 1년 추이 [AI 일러스트=권지언 기자] ◆ "2026년 말 온스당 4,900달러"…중앙은행 자산 다변화가 핵심 동력 연초 대비 금 가격은 6% 이상 하락한 상태로, 지난 1월 말 사상 최고치를 기록한 이후 조정이 이어지고 있다. 다트는 "구조적으로는 2022년 러시아 외환보유액 동결 이후 이어지고 있는 신흥국(EM) 중앙은행의 자산 다변화가 2026년 말 금 가격 전망치 4,900달러/온스의 근간"이라고 말했다. 연구팀은 또 세계금협회(World Gold Council) 조사에서 올해 2~5월 사이 조사 대상 중앙은행 76곳 중 45%가 향후 12개월 내 금 보유량을 늘릴 계획이라고 응답했다며, 이는 사상 최고 수준이라고 덧붙였다. ◆ 단기 변수는 매파적 연준…ETF 수요는 점진적 회복 전망 다만 경기순환적 측면에서는 단기 역풍도 존재한다. 매파적인 연준 기조가 통화가치 희석(디베이스먼트) 우려를 잠재우고 있는 데다, 시장이 인플레이션 우려 속에 올해 연준의 금리 인상 가능성을 가격에 반영하면서 금리에 민감한 상장지수펀드(ETF) 수요가 압박받고 있다는 설명이다. 다트는 "이러한 역풍은 시간이 지나며 적어도 부분적으로는 반전될 것으로 본다"고 밝혔다. 연구팀은 ETF 포지션이 점차 늘어날 것으로 예상했는데, 이는 연준이 올해는 금리를 동결하고 인하 사이클은 내년 하반기로 미룰 것이라는 골드만삭스 이코노미스트들의 전망과도 일치한다. 다트는 "중기적으로는 서구권의 재정 건전성 우려를 포함한 거시적 변화가 결국 민간 부문의 금 분산투자를 가속화하면서, 금 가격 전망 리스크는 여전히 상방으로 기울어져 있다"고 강조했다. 귀금속 가격은 지난 2월 말 이란 전쟁 발발 이후 급락세를 보이며 금값은 약 24% 떨어졌다. 유가 상승에 따른 인플레이션 지표 악화로 매도세는 더욱 가팔라졌다. 원유 가격이 일부 후퇴했음에도 불구하고, 끈질긴 인플레이션과 견조한 노동시장이 연준으로 하여금 금리를 더 오래 동결하거나 연내 추가 인상에 나서게 할 수 있다는 우려가 투자자들 사이에서 커지고 있다. kwonjiun@newspim.com 2026-06-30 11:21

[주요포토]

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종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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