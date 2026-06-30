깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/30)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 6월30일 글로벌 특징주와
- 신에너지·반도체·게임 등 성장산업 동향을
- 투자자 대상 분석 콘텐츠로 제공했다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월30일 제공한 콘텐츠입니다.
올해 M7 외면 현상, 왜? ①'인에이블러' 부각과 해자 퇴색
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[미국 특징주] "NBC유니버설, 분사 후 비디오게임 사업 진출 검토"
[미국 특징주] 시타델 "주식시장, 연준 물가 억제 의지 과소평가…염두 둬야"
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[일본 특징주] 일본 기업 해외채 발행 '사상 최대'…엔화 약세 속 분기 540억 달러 돌파
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[미국 특징주] 아마존, 프라임 비디오 광고 추가 요금에 호주 당국 소송
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신형에너지 산업 대전환의 시작① 중국 5년간 4500조 투자
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