[내일날씨] 전국 흐리고 5~40mm 소나기...한낮 30도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 3일 전국에 소나기와 흐린 날씨를 예보했다
- 아침기온은 18~22도, 낮 최고기온은 25~30도로 전망했다
- 미세먼지는 전 권역이 좋음에서 보통 수준으로 예상됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 3일인 금요일은 전국이 대체로 흐리고 중부지방과 경북 북부 내륙·북동 산지를 중심으로는 소나기가 내릴 전망이다.
2일 기상청에 따르면 오는 3일 우리나라는 오전 9시부터 밤사이 서울·경기 남부·북동부와 강원내륙·산지, 대전·세종·충남 동부, 충북, 경북 북부 내륙·북동 산지에 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은5~40㎜다.
아침 최저기온은 18~22도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 19도 ▲강릉 20도 ▲청주 22도 ▲대전 21도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.
낮 최고기온은 25~30도가 전망된다. ▲서울 30도 ▲인천 28도 ▲수원 29도 ▲춘천 29도 ▲강릉 28도 ▲청주 30도 ▲대전 30도 ▲전주 30도 ▲광주 28도 ▲대구 30도 ▲부산 26도 ▲울산 28도 ▲제주 26도다.
바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
calebcao@newspim.com