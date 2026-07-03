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김윤덕 국토장관, 철도 재해예방 현장 점검…"단순 복구로는 안 돼"

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  • 김윤덕 국토교통부 장관은 3일 신탄진 맥포터널 개량현장을 찾아 수해복구·재해예방 실태를 점검했다.
  • 신탄진~매포 구간에서는 2023년 7월 토사 유입으로 열차 궤도 이탈 사고가 발생해 배수로·격자블록 설치 등 복구사업이 진행 중이다.
  • 국토부는 옹벽 설치 등 재해예방에 745억원을 투입하고, 취약구간 개선과 장마·폭염 대비 및 작업자 온열질환 예방을 당부했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2023년 무궁화호 궤도이탈 이후 복구사업 추진
배수로·격자블록 등 확인
올해 재해예방·복구 745억원 투입

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 장마철을 앞두고 철도시설 재해예방 현장 점검에 나섰다.

김윤덕 국토교통부 장관이 3일 오전 신탄진 맥포터널 개량현장을 찾아 수해복구 및 재해예방 실태를 점검하고 있다. [사진=국토부]

3일 국토교통부 장관은 김윤덕 장관이 오전 신탄진 맥포터널 개량현장을 찾아 수해복구와 재해예방 실태를 점검했다고 밝혔다.

2023년 7월 14일 경부선 신탄진~매포 구간 상선을 운행하던 무궁화 회송열차가 선로 안으로 유입된 토사와 접촉해 궤도 이탈한 사고가 발생했다. 이후 재해복구 사업이 추진되고 있다.

주요 사업은 배수로 350m 설치와 산사태 방지용 격자블록 설치 등이다. 국토부는 반복적인 재해 피해를 막기 위해 배수시설과 비탈면 등 취약구간 보강을 진행하고 있다.

김 장관은 이날 국가철도공단 등 현장 관계자들과 함께 배수로와 격자블록 등 재해예방시설을 직접 확인했다. 이어 재해예방시설사업 추진 현황과 장마철 대비 수방대책을 보고받았다.

국토부는 올해 재해예방을 위한 옹벽 설치 등에 745억원을 투입할 계획이다. 비탈면 유실 등 재해 발생 시 복구에도 관련 예산을 활용한다.

김 장관은 현장점검을 마친 뒤 "홍수, 산사태 등 재해가 반복되는 지역은 교량·옹벽·배수시설·산사태 방지 등 예방 시설을 신속히 확충하고 개량해 철도시설물을 보호해야 한다"며 "기상이변에 따른 자연재해가 예측을 넘어서는 만큼 재해예방을 위한 투자 확대와 안전관리에 최선을 다해야 한다"고 강조했다.

기반시설 안전의 중요성도 언급했다. 그는 "국민의 일상을 지탱하는 철도·도로 등 기반시설의 안전은 국가의 가장 기본적이고도 막중한 책무"라며 "단순 복구에 그치지 않고 동일한 피해가 반복되지 않도록 배수체계와 취약구간을 중심으로 근본적인 개선 대책을 함께 추진해야 한다"고 말했다.

마지막으로 우기 대비 취약지역 관리를 철저히 하는 한편 폭염에도 대비해야 한다고 당부했다. 그는 "휴식시설과 음용수 확보 등 현장 작업자들의 온열질환 예방에도 만전을 기해야 한다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 김윤덕 국토교통부 장관은 어디를 점검했나요?

A. 김윤덕 장관은 신탄진 맥포터널 개량현장을 찾아 수해복구와 재해예방 실태를 점검했습니다. 배수로와 격자블록 등 재해예방시설도 직접 확인했습니다.

Q. 신탄진~매포 구간에서는 어떤 사고가 있었나요?

A. 2023년 7월 14일 경부선 신탄진~매포 구간 상선을 운행하던 무궁화 회송열차가 선로 안으로 유입된 토사와 접촉해 궤도 이탈한 사고가 발생했습니다. 이후 재해복구 사업이 추진되고 있습니다.

Q. 현장에서 추진 중인 주요 재해복구 사업은 무엇인가요?

A. 주요 사업은 배수로 350m 설치와 산사태 방지용 격자블록 설치입니다. 국토부는 반복적인 재해 피해를 막기 위해 배수시설과 비탈면 등 취약구간을 보강하고 있습니다.

Q. 국토부는 올해 재해예방에 얼마를 투입하나요?

A. 국토부는 올해 재해예방을 위한 옹벽 설치 등에 745억원을 투입할 계획입니다. 비탈면 유실 등 재해 발생 시 복구에도 관련 예산을 활용합니다.

Q. 김 장관은 현장 관계자들에게 무엇을 당부했나요?

A. 김 장관은 재해가 반복되는 지역의 교량, 옹벽, 배수시설, 산사태 방지시설 등을 신속히 확충하고 개량해야 한다고 강조했습니다. 또 우기 대비 취약지역 관리와 함께 폭염 속 작업자 온열질환 예방에도 만전을 기해 달라고 당부했습니다.

chulsoofriend@newspim.com

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