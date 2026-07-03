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정청래·김민석·송영길, 웃으며 만났지만 보완수사권·1인1표제 두고 '신경전'

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  • 더불어민주당 정청래·김민석·송영길이 3일 당 워크숍에서 당권·현안을 두고 한자리에 모였다.
  • 전북 소외론을 둘러싸고 송영길은 수동적 자세라 비판했고 정청래는 도민 목소리 전달이었다고 해명했다.
  • 검찰 보완수사권 폐지와 1인 1표제 가중치 문제에서 세 인사는 처리 시기와 세대·지역 가중치를 놓고 이견을 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

더불어민주당 22대 후반기 국회 대비 워크숍
전북 소외론·보완수사권 폐지·1인 1표제 이견

[서울=뉴스핌] 배정원 박서영 기자 = 더불어민주당 차기 당권주자인 정청래 전 대표, 김민석 전 국무총리, 송영길 의원이 3일 한 자리에 모였다. 이들은 이날 오후 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 민주당 22대 후반기 국회 대비 워크숍에 참석했다.

가장 먼저 행사장에 들어선 송 의원은 장내를 돌며 의원들과 악수를 나눴다. 이후 도착한 김 전 총리와 정 전 대표도 테이블을 돌며 의원들과 반갑게 인사를 나눴다.

같은 테이블에 나란히 앉은 이들은 카메라 앞에서 웃으며 대화를 이어나갔지만 3대 메가프로젝트 전북 소외론, 검찰 보완수사권 폐지, 대의원·권리당원 1인 1표제 등 주요 쟁점 현안을 둘러싸고는 입장차를 드러내며 신경전을 벌였다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래(왼쪽부터), 송영길, 김민석 더불어민주당 의원이 3일 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 제22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 있다. 2026.07.03 mironj19@newspim.com

◆ 전북 소외론…"수동적 자세" vs "도민 목소리 전한 것"

가장 먼저 취재진을 만난 송 의원은 정 전 대표와 '친청(친정청래)계' 이원택 전북지사를 겨냥하며 '전북 소외론'을 비판했다. 송 의원은 "전북지사의 발언은 적절치 않았다. 정 전 대표도 거기에 동조하는 말을 했다"며 "된 것을 환영하고 더 잘할 생각을 해야지 서운하다는 것은 수동적 자세"라고 지적했다.

앞서 이 지사는 3대 메가프로젝트와 관련해 "전북도민에게 상실감과 실망감을 안겼다"고 했고, 정 전 대표도 "전북도민들이 이번 지방선거에서 민주당을 많이 지지해 줬는데도 광주·전남에 많은 것을 투자하고 전북은 뭐냐며 서운하다는 말씀을 많이 하셨다"고 말한 바 있다.

이에 대해 정 전 대표는 "제가 전북 군산 대야시장을 갔을 때 상인들과 도민들이 그 말을 하신 것이지, 제가 그 말을 한 것은 아니다"고 해명했다.

그러면서 "제가 소외감을 부추긴 것처럼 보도한 언론이 있다. 그런 상실감을 만회할 수 있도록, 치유하게 할 수 있도록 하겠다는 뜻"이라며 "어떻게 제가 (전북 소외론을) 부추기겠나"라고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래(왼쪽부터), 송영길, 김민석 더불어민주당 의원이 3일 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 제22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.03 mironj19@newspim.com

◆ 강성 지지층 표심 흔들 보완수사권 폐지 이슈…5월 법안 처리 요구 두고 공방

이들은 보완수사권 폐지 문제를 두고도 각을 세웠다. 송 의원은 "보완수사권 여부를 정치적으로 무기화할 문제가 아니다"라며 "어떻게 진행되든지 간에 정부와 논의를 통해 해결해야 할 문제"라고 말했다.

송 의원은 "이미 수사와 기소를 분리했고 중수청과 공소청을 분리시켰다"며 "조율할 수 있는 문제를 정치적으로 무기화해 전당대회에서 마치 정부를 상대로 싸움하듯 쟁점화하는 것은 바람직하지 않다"고 지적했다.

정 전 대표는 "보완수사권 폐지는 수사와 기소 분리라는 검찰개혁 원칙에 충실하게 부합하는 것"이라며 "보완수사권을 전면 폐지해야 한다는 게 제 입장"이라고 말했다.

그러면서 앞서 정부가 지난 5월 보완수사권 폐지를 골자로 하는 형사소송법 개정안 처리를 요구했으나 당에서 거절했다는 주장에 대해 다시 한번 일축했다.

정 전 대표는 "당에 처리를 요구했다는건 당대표나 원내대표에게 요구했다는 것 아니냐"며 "저는 그런 제안을 들어본 적 없고 그런 기억도 없다. 한병도 원내대표에게 물어봤으나 본인도 기억을 못 한다. 기억 못 하는 건 없다는 쪽에 가까울 것"이라고 말했다.

이에 대해 김 전 총리는 "검찰개혁을 1차와 2차로 나눠 진행하는 것이 좋겠다고 판단해 정부와 여권 내부에 문제제기했고 다양한 경로로 당에 전달됐다"고 반박했다.

김 전 총리는 "원래 생각했던 대로 5월에 처리됐으면 여유가 있었을 텐데 그것보다는 늦어졌지만 속도를 최대한 내서 10월에 공소청과 중수청이 출발하는 데는 차질이 없다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표와 한성숙 국무총리, 강훈식 대통령비서실장, 김민석, 정청래, 송영길 등 소속 의원들이 3일 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 제22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.03 mironj19@newspim.com

◆ 1인 1표제…영남 지역 가중치 및 2030세대 가중치 두고 이견

1인 1표제를 두고 송 의원은 "찬성한다. 실질적인 당원 주권으로 가기 위한 대책"이라면서 특히 2030세대 가중치 부여를 두는 방안에 찬성의 뜻을 밝혔다.

그러나 정 전 대표는 "1인 1표제에 대해 전략 지역, 영남 지역 가중치를 어떻게 할 것인가 말고 다른 얘기를 하는 것은 1인 1표제를 흔들려고 하는 것"이라며 세대에 가중치를 두는 것에는 선을 그었다.

정 전 대표는 "전략 계층에 가중치를 준다는 조항은 당헌당규에 없다"며 "저는 당대표를 하면서 추진했던 1인 1표제가 일점일획이라도 흔들려서 안 된다는 강한 신념을 갖고 있다"고 강조했다.

김 전 총리는 "1인 1표제는 이미 도입됐기 때문에 더 논의할 필요가 없다. 이번 전당대회에서는 그 취지를 지키는 선에서 보완해 나가면 된다. 1인 1표제 도입과 별도로 당원 주권 강화를 위해 더 많은 토론, 더 많은 권한, 더 많은 숙의가 필요하다"고 말하며 1인 1표제가 특정 후보에 유리하게 변경될 것에 대한 경계의 뜻을 보였다.

jeongwon1026@newspim.com

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