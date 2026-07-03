삼성화재, 개인 맞춤형 건강보험 서비스 'MY 스마트 매칭' 출시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성화재는 고객이 자신의 상황에 맞는 건강보험을 설계할 수 있도록 지원하는 'MY 스마트 매칭' 서비스를 선보였다고 3일 밝혔다.

'MY 스마트 매칭'은 고객이 걱정하는 위험을 직접 선택하는 방식과 현재 가입된 보험을 분석하는 방식 등 두 가지 경로를 통해 필요한 상품을 제안한다. 이는 실속·표준·고급 등 기존 다이렉트 건강보험의 정형화된 패키지 제공 방식과 차별화된다.

[사진=삼성화재]

우선 걱정되는 위험 선택 방식을 활용하면 ▲암 ▲디스크 ▲골다공증 ▲수술 등 평소 우려하는 항목을 지정했을 때 관련 보장이 우선 추천된다. 고객의 관심사를 기반으로 설계가 이뤄져 보험 구조에 익숙하지 않은 가입자도 직관적으로 보장을 구성할 수 있다.

기존 보험 분석 방식을 선택할 경우에는 이미 가입한 보험 정보를 토대로 부족한 보장을 우선 안내받게 된다. 충분한 보장 항목에 대해서는 중복 가입을 최소화할 수 있어 보다 효율적인 보장 구성이 가능하다.

추천된 상품은 개인 상황에 맞춰 전체 보험료를 한 번에 조정하거나 보장별 가입금액을 세부적으로 변경하는 등 자유로운 조율이 가능하다. 가입금액을 변경하면 보험료 변동 내역이 실시간으로 반영된다.

삼성화재 관계자는 "'MY 스마트 매칭'은 모든 고객에게 동일한 상품을 추천하는 대신 개별 위험 요인과 기존 보험을 분석해 필요한 상품을 제안하는 서비스"라며 "고객이 편리하게 맞춤형 보험을 선택할 수 있도록 고도화를 지속하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com