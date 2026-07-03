애드바이오텍, 리쏘드와 바이오헬스케어 공동사업 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SOD 항산화 소재 활용해 건강기능식품·화장품·반려동물 제품 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 애드바이오텍이 헬스케어 전문기업 리쏘드와 전략적 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

양사는 건강기능식품, 기능성 화장품, 바이오 소재, 동물용 및 인체용 헬스케어 응용제품 분야에서 공동 성장을 추진한다. 제품 기획부터 연구개발(R&D), 생산, 품질관리, 유통, 마케팅, 해외시장 개척까지 전방위적 협력 체계를 구축할 계획이다.

회사에 따르면 주요 협력 분야는 항산화 효소인 에스오디(SOD) 및 항산화 소재를 활용한 신규 제품 공동개발, 건강기능식품과 기능성 화장품, 반려동물 제품의 공동 사업화, 원료 공급 및 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 협력, 국내외 인허가 및 임상·비임상 데이터 확보, 온·오프라인 및 글로벌 유통망 개척, 공동 브랜드 개발, 전략적 투자 및 자본제휴 등이다.

애드바이오텍 로고. [사진=애드바이오텍]

애드바이오텍은 신규 사업 발굴과 제품 포트폴리오 기획, 투자 유치, 사업확장 전략 수립 등을 총괄하며 공동사업의 운영과 성과 관리를 담당한다. 리쏘드는 유통·판매채널 확대와 기업간거래(B2B)·기업과 소비자 간 거래(B2C) 영업망을 활용한 시장 확대, 생산관리 및 품질기준 수립 등 현장 비즈니스를 전담한다.

리쏘드는 2018년 사철쑥에서 추출한 SOD 항산화 효소 원료 생산 기술을 확보했으며 관련 특허를 취득했다. 탈모개선 기능성 제품을 비롯한 주름, 미백 기능성 SOD 화장품 브랜드 '제시카셀럽' 등을 출시했다. 지난해 매출은 168억원을 기록했고 올해 상반기까지 120억원을 달성했다.

리쏘드 관계자는 "양사가 보유한 기술 자산과 사업 인프라를 기반으로 고부가가치 제품 라인업을 구축해 지속 가능한 성장 구조를 만들어 나갈 것"이라며 "전략적 파트너십을 통해 반려동물 시장 공략에 속도를 내고 글로벌 시장 확대도 동시에 추진하겠다"고 말했다.

애드바이오텍 관계자는 "이번 협약은 양사의 핵심 역량을 결합해 새로운 성장동력을 확보하기 위한 전략적 출발점"이라며 "기술과 사업화 역량, 유통 경쟁력을 유기적으로 연결해 국내는 물론 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 바이오·헬스케어 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 했다.

한편 애드바이오텍은 지난 6월 임시주주총회를 열고 김도형 대표이사를 선임했으며, 기존 면역항체 기반 사업의 내실을 강화하는 동시에 바이오 R&D, 의료·헬스케어, 반려동물 및 디지털 플랫폼 분야까지 미래 바이오산업 전반을 아우르는 포트폴리오를 구성하고 있다.

nylee54@newspim.com