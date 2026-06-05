애드바이오텍, 133억 유상증자 납입 완료

AI 핵심 요약beta
- 애드바이오텍이 5일 제3자배정 유상증자 납입을 완료해 132억여원을 확보했다
- 최대주주 비케이파트너스투자조합1호는 유증 참여로 지분 34.86%까지 늘렸다
- 회사와 조합은 CB 발행·지분 변경을 통해 바이오 R&D 등 신규 사업 확대에 나선다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 애드바이오텍은 제3자배정 유상증자 납입을 완료했다고 5일 밝혔다. 지난 4일 공시에 따르면 이번 유상증자를 통해 총 132억6170만원이 유입됐으며 발행 주식수는 727만669주다. 신주는 오는 23일 상장될 예정이다. 확보한 자금은 운영자금 등에 활용할 계획이다.
최대주주인 비케이파트너스투자조합1호는 이번 유증에서 598만7774주를 배정받아 기존 보유 주식을 포함해 939만5637주를 확보했다. 유증 후 지분율은 약 34.86%다.
같은 날 비케이파트너스투자조합1호의 최대출자자도 변경됐다. 기존 최대출자자였던 이트론을 대신해 엘엔제이트러스트홀딩스가 109억원 규모 신규 출자와 기존 출자지분 76억원에 대한 양수도 계약을 통해 조합 지분 100%를 확보하며 최대출자자로 올라섰다.
회사는 30억원 규모의 제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행도 결정했다. 발행 대상은 비케이파트너스투자조합1호다. 해당 자금은 오는 8월 31일 납입될 예정이며, 타법인 증권 취득 등을 포함한 신규 사업 확대 및 운영 기반 확보 등에 활용될 예정이다.
애드바이오텍은 기존 면역항체 기반 사업에 더해 바이오 R&D, 의료·헬스케어, 반려동물 및 디지털 플랫폼 분야까지 사업 영역 확대를 추진하고 있다. 이와 관련해 ▲의학·약학 R&D ▲바이오 시약 및 의료기기 제조·판매 ▲유전자공학 연구 ▲단백질·펩타이드계 의약품 개발 ▲약물전달시스템(DDS) ▲나노기술 기반 진단·치료제 개발 ▲의약품 위탁제조판매업(CSO) 등의 사업목적 추가도 예정하고 있다.
애드바이오텍 관계자는 "기존 면역항체 플랫폼 사업 경쟁력을 강화하는 동시에 신규 사업 확대도 지속 추진할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com