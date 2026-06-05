애드바이오텍, 133억 유상증자 납입 완료

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최대출자자 엘엔제이트러스트로 교체

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 애드바이오텍은 제3자배정 유상증자 납입을 완료했다고 5일 밝혔다. 지난 4일 공시에 따르면 이번 유상증자를 통해 총 132억6170만원이 유입됐으며 발행 주식수는 727만669주다. 신주는 오는 23일 상장될 예정이다. 확보한 자금은 운영자금 등에 활용할 계획이다.

최대주주인 비케이파트너스투자조합1호는 이번 유증에서 598만7774주를 배정받아 기존 보유 주식을 포함해 939만5637주를 확보했다. 유증 후 지분율은 약 34.86%다.

같은 날 비케이파트너스투자조합1호의 최대출자자도 변경됐다. 기존 최대출자자였던 이트론을 대신해 엘엔제이트러스트홀딩스가 109억원 규모 신규 출자와 기존 출자지분 76억원에 대한 양수도 계약을 통해 조합 지분 100%를 확보하며 최대출자자로 올라섰다.

애드바이오텍 로고. [사진=애드바이오텍]

회사는 30억원 규모의 제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행도 결정했다. 발행 대상은 비케이파트너스투자조합1호다. 해당 자금은 오는 8월 31일 납입될 예정이며, 타법인 증권 취득 등을 포함한 신규 사업 확대 및 운영 기반 확보 등에 활용될 예정이다.

애드바이오텍은 기존 면역항체 기반 사업에 더해 바이오 R&D, 의료·헬스케어, 반려동물 및 디지털 플랫폼 분야까지 사업 영역 확대를 추진하고 있다. 이와 관련해 ▲의학·약학 R&D ▲바이오 시약 및 의료기기 제조·판매 ▲유전자공학 연구 ▲단백질·펩타이드계 의약품 개발 ▲약물전달시스템(DDS) ▲나노기술 기반 진단·치료제 개발 ▲의약품 위탁제조판매업(CSO) 등의 사업목적 추가도 예정하고 있다.

애드바이오텍 관계자는 "기존 면역항체 플랫폼 사업 경쟁력을 강화하는 동시에 신규 사업 확대도 지속 추진할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com