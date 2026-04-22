애드바이오텍, 엑시큐어와 고형암 병용요법 공동개발

부릭사포르 기반 다중 적응증 타깃

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 신약 개발 전문기업 애드바이오텍은 미국 엑시큐어(Exicure)와 '부릭사포르(Burixafor, GPC-100)' 기반 병용요법 공동개발 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

양사는 엑시큐어의 임상 단계 자산인 부릭사포르와 애드바이오텍의 생체 내(in vivo) 연구 역량을 결합해 개발을 추진할 계획이다. 개발 대상은 CXCR4 길항제인 부릭사포르를 기반으로 다양한 치료제와의 병용 전략을 평가하는 방식이다. 낫적혈구병(SCD), 급성 골수성 백혈병(AML), 고형암 등을 포함한 다중 적응증을 주요 타깃으로 한다.

회사에 따르면 부릭사포르는 지난해 혈액 내 백혈구의 일종인 형질세포가 비정상적으로 분화 및 증식해 발생하는 혈액암인 다발성골수종 치료제 2상 시험에 성공한 바 있다. 3상도 빠른 시일 내 진행이 예정돼 있다.

애드바이오텍 로고. [사진=애드바이오텍]

특히 애드바이오텍은 동물 기반 생체 내 연구를 수행하고 병용 전략의 전임상 검증을 담당한다. 중개 연구 및 바이오마커 개발에도 참여한다. 엑시큐어는 부릭사포르 개발을 지원하고 임상 전략 수립과 규제 대응을 주도한다.

양사는 공동개발위원회(JDC)를 구성해 개발 전반을 관리하고 과학적 및 임상 진행 상황을 점검할 예정이다. 개발 및 규제 전략도 공동으로 조율한다. 또한 양사는 생체 내 검증을 거쳐 임상시험계획(IND) 승인을 추진한 뒤 임상을 순차적으로 진행할 방침이다. 회사는 SCD, AML 등 혈액암 계열의 임상은 규모 확대 시 2상부터 진행이 가능하다고 설명했다.

향후 개발 계획과 비용 분담, 지식재산권, 상업화 구조 등 세부 사항은 본계약을 통해 확정할 예정이다. 회사 관계자는 "양사의 기술과 역량을 결합해 다양한 질환 치료 분야에서 의미 있는 성과를 도출할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com