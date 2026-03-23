애드바이오텍, 지난해 감사의견 '적정'

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 헬스케어 전문기업 애드바이오텍은 지난해 재무제표에 대해 외부감사인으로부터 '적정' 의견을 받아 감사보고서를 제출했다고 23일 밝혔다.
회사에 따르면 기존 사업을 안정적으로 운영 중이며 재무구조 개선과 중장기 성장 동력 확보를 위한 다양한 방안을 병행하고 있다. 현재 보유 현금과 현금성 자산 등을 고려할 때 단기 유동성 대응에도 충분한 여력을 확보하고 있다는 입장이다.
특히 자본 확충을 위한 유상증자도 추진하고 있다. 재무 안정성을 높이고 운영자금과 신규사업 준비를 위한 기반을 안정적으로 마련한다는 계획이다.
애드바이오텍은 생명공학 기술을 기반으로 동물용 의약품, 보조사료, 건강기능성식품 등을 제조·판매하는 헬스케어 전문기업이다. 축산 현장에서 생산성과 직결되는 각종 질병 대응 제품군을 보유하고 있다. 최근 변이가 심한 조류인플루엔자(AI) 바이러스에 대해 항체 치료제 효능도 확인했다.
회사 관계자는 "현재 확보한 유동성과 자본확충 진행 상황, 신규사업 준비 등을 종합적으로 고려할 때 회사 운영은 안정적으로 유지될 것"이라며 "재무구조 안정화와 신규 성장동력 확보를 병행해 시장의 우려를 줄이고 기업가치 제고에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
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