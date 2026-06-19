애드바이오텍, 김도형 대표 선임…"바이오·디지털헬스케어 투트랙"

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노터스 창업자 김도형 대표 선임…신규 이사진도 합류

사업목적 확대 가결…R&D·의료·동물헬스케어·디지털 플랫폼 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 애드바이오텍이 김도형 대표이사 체제로 전환하고 바이오·디지털헬스케어 중심의 사업 다각화에 나선다.

19일 애드바이오텍은 임시주주총회와 이사회를 열고 대표이사 선임 및 사업목적 추가 안건 등을 원안대로 의결했다고 밝혔다.

회사는 이날 이사회에서 김도형 온힐 대표이사를 신임 대표이사로 선임했다. 김 대표는 수의사 출신 경영인으로 국내 대표 비임상 CRO 기업인 노터스(현 HLB바이오스텝)를 창업해 성장시킨 바이오 분야 전문 경영인이다.

애드바이오텍 로고. [사진=애드바이오텍]

같은 날 열린 임시주주총회에서는 바이오 연구개발(R&D), 의료·헬스케어, 동물헬스케어, 디지털 플랫폼 등 신규 사업 확대를 위한 사업목적 추가 안건이 통과됐다. 이와 함께 중장기 성장 전략 추진을 위한 신규 이사진 선임 안건도 가결됐다. 신규 이사진에는 김 대표를 비롯해 바이오, 투자, 경영 분야 전문가들이 합류해 사업 경쟁력 강화에 힘을 보탤 예정이다.

애드바이오텍은 기존 면역항체 기반 사업의 경쟁력을 높이는 동시에 바이오와 디지털헬스케어 분야를 새로운 성장축으로 육성할 계획이다. 연구개발 역량 강화와 사업 포트폴리오 다변화를 통해 중장기 성장 기반을 마련한다는 전략이다.

회사 관계자는 "이번 대표이사 선임과 사업목적 확대는 미래 성장동력 확보를 위한 중요한 전환점"이라며 "기존 면역항체 사업을 고도화하는 한편 바이오와 디지털헬스케어 분야로 사업 영역을 넓혀 기업가치 제고에 집중할 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com