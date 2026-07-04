늦은 장마 본격 시작…다음주 초까지 전국에 비

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4일 충청·경북남부, 5일 수도권·강원내륙으로 확대



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 주말 동안 장마가 전국으로 확대되겠다.

4일 전라권·경남권·제주도 등 남부지방을 중심으로 내리던 비는 이날 오전부터 오후까지 소강상태를 보이다가 밤부터 충청권남부와 경북권남부로 확대되겠다. 수도권과 충청권에는 5∼20㎜ 소나기가 내리기도 하겠다.

4일 전라권·경남권·제주도 등 남부지방을 중심으로 내리던 비는 이날 오전부터 오후까지 소강상태를 보이다가 밤부터 충청권남부와 경북권남부로 확대되겠다. [사진 = 뉴스핌DB]

일요일인 오는 5일 이후에는 강원내륙에도 장맛비가 내리겠고 다음 주 초까지 전국적으로 비가 오겠다.

4일 예상 강수량은 전남남부 20∼60㎜, 광주·전남북부, 부산·울산·경남 5∼40㎜, 제주도 5∼30㎜, 전북 5∼20㎜, 대전·충남남부, 충북남부, 대구·경북남부 5∼10㎜다.

5일 예상 강수량은 제주도·전라권 30∼100㎜(많은 곳 제주도산지 150㎜·전남남해안 120㎜ 이상), 충청권·부산·울산·경남 30∼80㎜, 대구·경북 20∼60㎜, 서울·인천·경기·강원내륙·산지 10∼60㎜, 서해5도 10∼40㎜, 강원동해안·울릉도·독도 5∼20㎜다.

전남남부는 4일 오전까지 돌풍·천둥·번개를 동반한 시간당 20∼30㎜의 강하고 많은 비가 내리겠다. 기상청은 "각종 풍수해에 유의해야 한다"고 당부했다.

기온은 당분간 전국 내륙을 중심으로 한낮 기온이 30도 이상, 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠다. 4일 낮 최고기온은 24∼32도, 5일은 25~31도로 예보됐다.

서해중부해상, 제주도해상은 바다 안개가 끼는 곳이 있겠고 일부 섬 지역은 가시거리가 200ｍ 밑으로 떨어지겠다. 기상청은 "해상 안전사고를 조심해야 한다"고 당부했다.

jason14@newspim.com