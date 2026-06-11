[오늘날씨] 전국 대체로 맑음…오후 소나기

AI 핵심 요약beta
- 11일 전국 대체로 맑고 오후 소나기 내렸다.
- 서울·경기 내륙 등 중부내륙에 소나기 예상됐다.
- 아침 13~18도, 낮 23~29도, 미세먼지 좋음이었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수도권, 충청권, 강원도, 전라·경상권 내륙 오후부터 소나기
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 목요일인 11일은 전국이 대체로 맑은 가운데 오후에는 전국 곳곳에서 소나기가 내릴 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 동중국해 해상에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다. 중부지방은 북쪽을 지나는 기압골 영향을 받다가 벗어나겠다.
서울·경기 내륙과 강원도, 충청권 내륙, 전북 북동부, 경남 북서 내륙, 경북 북부 내륙·북동 산지에는 오후에 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 수도권 5~30mm, 강원 내륙·산지 5~40mm, 강원 동해안 5mm 안팎, 충청권 5~30mm, 전북 북동부 5~20mm, 경남 북서 내륙과 경북 북부 내륙·북동 산지 5~20mm다.
아침 최저기온은 13~18도로 예상된다. ▲서울 16도 ▲인천 16도 ▲수원 15도 ▲춘천 14도 ▲강릉 17도 ▲청주 16도 ▲대전 15도 ▲전주 16도 ▲광주 16도 ▲대구 16도 ▲부산 18도 ▲울산 15도 ▲제주 19도다.
낮 최고기온은 23~29도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 24도 ▲수원 25도 ▲춘천 26도 ▲강릉 25도 ▲청주 27도 ▲대전 26도 ▲전주 25도 ▲광주 27도 ▲대구 29도 ▲부산 27도 ▲울산 28도 ▲제주 24도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 오전에 제주·전남·경남·부산·울산에서 '좋음', 그 외 지역에서 '보통' 수준을 보이다가 오후 들어 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com