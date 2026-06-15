[오늘날씨] 한낮 32도 '무더위'…남부지방 오후 소나기

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아침 최저 13~20도·낮 최고 24~32도

호남·영남 내륙 오후 한때 소나기



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 15일은 한낮 기온이 32도까지 오르는 가운데 남부지방 중심으로 오후 한 때 소나기가 내릴 전망이다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 동해상에 위치한 고기압 가장자리에 들면서 전국이 구름이 많다가 점차 맑아지겠다.

월요일인 15일은 전국에 구름이 많은 가운데 낮 최고 기온이 32도까지 오르며 무더운 날씨를 보이겠다. 호남권과 영남권에는 내륙을 중심으로 곳에 따라 오후 한때 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 사진은 서울 종로구 광화문광장 분수터널을 찾은 시민들의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

전북남동부와 전남권내륙, 경북남서내륙, 경남서부내륙에는 오후 한때 곳에 따라 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5~10㎜다.

아침 최저기온은 13~20도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 19도 ▲수원 18도 ▲춘천 16도 ▲강릉 18도 ▲청주 18도 ▲대전 17도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 17도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 19도다.

낮 최고기온은 24~32도로 예상된다. ▲서울 32도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 30도 ▲강릉 25도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 31도 ▲대구 30도 ▲부산 27도 ▲울산 28도 ▲제주 25도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com