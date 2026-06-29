[오늘날씨] 한낮 33도 '무더위'…오후 내륙 곳곳 소나기

AI 핵심 요약beta
- 29일 전국에 구름 많고 내륙에 소나기 내렸다.
- 낮 최고 33도까지 올라 무더웠다.
- 미세먼지는 수도권 보통, 그 밖은 좋음이었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 29일은 낮 최고기온이 33도까지 오르며 무더운 날씨를 보이는 가운데 오후부터는 내륙을 중심으로 소나기가 내리겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 동해상에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다. 전국에 구름이 많고 오후부터 서울·경기동부, 강원내륙·산지, 충청권내륙, 전라동부내륙, 경북중·북부내륙에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다.
예상 강수량은 서울·경기내륙 5~40mm, 강원내륙·산지 5~40mm, 대전·세종·충남동부·충북 5~20mm, 전북내륙·광주·전남내륙 5~20mm, 경남서부내륙 5~20mm다.
아침 최저기온은 16~21도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 20도 ▲춘천 19도 ▲강릉 18도 ▲청주 21도 ▲대전 20도 ▲전주 20도 ▲광주 20도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲울산 17도 ▲제주 19도다.
낮 최고기온은 24~33도로 예상된다. ▲서울 32도 ▲인천 29도 ▲수원 31도 ▲춘천 31도 ▲강릉 27도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 30도 ▲광주 32도 ▲대구 31도 ▲부산 27도 ▲울산 27도 ▲제주 26도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 수도권은 '보통', 그 밖의 지역은 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com