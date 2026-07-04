얼음정수기 경쟁 격화…폭염 속 기술·프로모션 총력전

크기 키우고, 속도 늘리고...제빙 기술 혁신

보상판매·프로모션 확대…고객 유치 총력전

폭염에 필수가전 부상…승부는 제빙 기술

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 얼음정수기 시장을 놓고 벌이는 업체간 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 제빙 기술 고도화를 통해 제품 차별화에 나서는 한편, 보상판매와 할인 프로모션을 앞세워 고객 확보에 속도를 내고 있다.

업계에서는 얼음정수기가 계절성 제품을 넘어 필수 가전으로 자리 잡으면서 시장 성장 기대감도 커지고 있다고 보고 있다. 이에 따라 시장 선점을 둘러싼 업체 간 경쟁은 더욱 심화될 것이라는 전망이 나온다.

◆ "기술 혁신에 가격 혜택까지"…얼음정수기 경쟁 격화

4일 업계에 따르면 얼음정수기 시장의 주도권 다툼이 치열하게 전개되고 있다. 성숙기에 접어든 일반 정수기 시장과 달리 얼음정수기 시장은 빠르게 성장하면서 업체들의 경쟁도 한층 치열해졌다는 분석이다.

코웨이 아이콘 얼음정수기 스탠다드 [사진=코웨이]

각 사는 제빙 기술을 앞세워 차별화에 나서는 모습이다. SK인텔릭스의 SK매직은 최근 'MEGA ICE 얼음정수기'를 출시하며 기존보다 두 배 이상 큰 약 25g(그램)의 대용량 얼음을 구현했다.단단한 빙질로 쉽게 녹지 않아 음료 본연의 맛과 풍미를 오래 유지할 수 있도록 설계했다.

청호나이스는 공간 효율성과 제빙 성능을 동시에 강화하는 전략을 택했다. 'The M' 얼음정수기는 국내 최소 크기인 가로 19.5cm(센티미터)를 구현하면서도 하루 최대 6.7㎏(약 772알)의 얼음을 생산할 수 있도록 설계됐다. 또 3단계 얼음 크기 조절 기능과 전기분해 살균 시스템, UV 케어 기능 등을 적용해 사용 편의성과 위생성까지 높였다.

마케팅 경쟁도 치열하다. 코웨이는 다음 달 27일까지 '아이스 페스타' 프로모션을 통해 얼음정수기 5종을 신규 렌탈하는 고객에게 최대 18개월간 렌탈료를 50% 할인하는 혜택을 제공한다.

보상판매 혜택도 제공한다. 타사 정수기를 사용 중인 고객이 코웨이 가정용 얼음정수기를 신규 렌탈하면 렌탈료 10% 추가 할인과 정액 할인을 중복 적용받을 수 있다. 아이콘 얼음정수기 미니와 스탠다드는 12개월간 월 최대 2만 원, 맥스·오리지널·RO는 12개월간 월 1만 원의 추가 할인 혜택을 제공한다.

SK매직은 'MEGA ICE 얼음정수기 mini' 출시를 기념해 지난달 말까지 사전 예약 프로모션을 진행했다. 의무사용 기간과 계약 기간에 따라 최대 18개월간 구독료를 절반으로 낮췄으며, 행사 기간 중 구독 고객에게는 고급 선풍기를 선착순으로 증정했다.

◆ 폭염이 키운 시장…제빙 기술이 승부 가른다

이처럼 얼음정수기 시장 경쟁이 치열해지는 배경에는 시장의 높은 성장성이 있다. 기후변화에 따른 이상기온이 잦아지면서 프리미엄 가전으로 인식되던 얼음정수기가 필수 가전으로 자리매김했고, 이에 따라 신규 수요를 선점하려는 업체들의 움직임도 활발해진 것이다.

얼음정수기 시장의 성장세는 업체들의 판매 실적에서도 드러난다. 코웨이는 지난 5월 기준 얼음정수기 신규 렌털 판매량이 전년 동기보다 약 20% 늘었다고 밝혔다.

청호나이스 역시 얼음정수기 판매 호조를 이어가고 있다. 지난달 기준 얼음정수기 신규 판매량은 전년 동기보다 약 25% 증가했다. 또 교원웰스의 지난 3~5월 얼음 정수기 판매량도 전년 동기 대비 15% 늘었다.

업계에서는 제빙 기술은 업체별 자체 특허를 기반으로 구현되는 만큼 향후에는 차별화된 기술력이 시장 경쟁력을 좌우할 것으로 전망했다. 렌털업계 관계자는 "최근에는 폭염이 일상화되면서 얼음정수기를 계절가전이 아닌 필수 가전으로 인식하는 소비자가 늘고 있다"며 "기존 정수기 교체 수요까지 맞물리면서 시장이 빠르게 성장하고 있는 만큼, 앞으로는 차별화된 제빙 기술과 위생 기능이 시장 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소가 될 것"이라고 말했다.

stpoemseok@newspim.com