이번주 국내 주요 금융일정(7.6~7.10)

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금융위원회·금융감독원·한국은행

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 확대거시경제금융회의 앞서 기념사진을 찍고 있다.왼쪽부터 이찬진 금감원장, 구 부총리,신현송 한국은행 총재, 이억원 금감위원장.2026.06.18gdlee@newspim.com

7월 6일(월요일)

금융위원회, AML 우수교육 인증제 및 자격증·전문교육평가 실시(6시)

금융위원회, 포용금융 추진단 감독총괄분과 킥오프 회의 개최(15시)

금융감독원, 채권 매매 관련 주요 분쟁사례 및 투자자 유의사항 안내(6시)

7월 7일(화요일)

이억원 금융위원장, KDB Next ONE 광주 개소식 참석 및 광주 AI 산업집적단지 방문(16시)

금융위원회, 포용금융추진단 산업분과 킥오프 회의 개최(10시)

금융위원회, '청년 모두를 위한 재무상담' 신청 시작(12시)

금융위원회, '2026 금융권 공동채용 박람회' 개최 안내(12시)

이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)

이찬진 금융감독원장, '모험자본 투자 플랫폼' 출범식 참석(16시30분)

금융감독원, 7월부터 자동차사고 과실비율 등 관련 민원 보험협회에서 신속 처리(12시)

금융감독원, 카드 부정사용 피해 줄이기 위한 소비자 경보 발령(12시)

한국은행, 2026년 1/4분기 자금순환(잠정/12시)

7월 8일(수요일)

이억원 금융위원장, 합동대응단 1주년 성과 점검 회의(10시)

금융위원회, 합동대응단 1주년 운영성과 점검회의 개최(10시)

금융위원회, 중복상장 원칙금지 예외허용 세부기준안 발표(12시)

이찬진 금융감독원장, 제2작전사령부 금융교육(14시10분)

금융감독원 "고속도로 중행 중 장마기간, 평상시보다 사고에 유의해야"(6시)

금융감독원, 2026년 자산운용사 의결권 행사 현황 등 점검 결과(12시)

한국은행, 2026년 5월 국제수지(잠정/8시)

한국은행, 2026년 상반기 위조지폐 발견 현황 및 위조화폐 유통방지 유공자 포상(12시)

7월 9일(목요일)

이억원 금융위원장, 제6차 포용적 금융 대전환회의(14시)

금융위원회, 금융회사 자체 채무조정 활성화 추진현황 및 향후계획(12시)

금융위원회 "잠자고 있는 보험금 10조3000억원, 적지 않은 숨은보험금을 보험계약자들께 찾아드립니다"(12시)

금융위원회, '제6차 포용적 금융 대전환 회의' 개최(14시)

금융위원회, 금융시장 상황점검회의 개최(15시)

이찬진 금융감독원장, 행안부·금감원·네이버·카카오·토스 업무협약식(13시)

금융감독원, 제3차 소비자위험대응협의회 개최(12시)

금융감독원, 앞으로 네이버페이·카카오페이·토스도 행안부 주민등록증 진위확인 서비스 이용(16시)

한국은행, 2026년 6월 금융시장 동향(12시)

7월 10일(금요일)

이억원 금융위원장, 금융보안원 주최' 정보보호의날 기념 행사' 참석(8시30분)

금융감독원, 2026년 1분기 파생결합증권·사채 발행·운용 현황(12시)

한국은행, 2026년 제12차(비통방) 금통위 의사록 공개(16시)

peterbreak22@newspim.com