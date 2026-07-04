이번주 국내 주요 금융일정(7.6~7.10)

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AI 핵심 요약

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  • 금융당국이 6일~10일 AML·포용금융 등 회의와 교육을 잇달아 개최했다.
  • 금융감독원은 분쟁사례 안내와 소비자경보, 자동차사고·위조지폐 등 각종 민원·위험 대응조치를 발표했다.
  • 한국은행은 자금순환·국제수지·위조지폐·금융시장 동향 등 각종 통계와 금통위 의사록을 순차 공개했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융위원회·금융감독원·한국은행
[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 확대거시경제금융회의 앞서 기념사진을 찍고 있다.왼쪽부터 이찬진 금감원장, 구 부총리,신현송 한국은행 총재, 이억원 금감위원장.2026.06.18gdlee@newspim.com

7월 6일(월요일)

금융위원회, AML 우수교육 인증제 및 자격증·전문교육평가 실시(6시)
금융위원회, 포용금융 추진단 감독총괄분과 킥오프 회의 개최(15시)
금융감독원, 채권 매매 관련 주요 분쟁사례 및 투자자 유의사항 안내(6시)

7월 7일(화요일)
이억원 금융위원장, KDB Next ONE 광주 개소식 참석 및 광주 AI 산업집적단지 방문(16시)
금융위원회, 포용금융추진단 산업분과 킥오프 회의 개최(10시)
금융위원회, '청년 모두를 위한 재무상담' 신청 시작(12시)
금융위원회, '2026 금융권 공동채용 박람회' 개최 안내(12시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
이찬진 금융감독원장, '모험자본 투자 플랫폼' 출범식 참석(16시30분)
금융감독원, 7월부터 자동차사고 과실비율 등 관련 민원 보험협회에서 신속 처리(12시)
금융감독원, 카드 부정사용 피해 줄이기 위한 소비자 경보 발령(12시)
한국은행, 2026년 1/4분기 자금순환(잠정/12시)

7월 8일(수요일)
이억원 금융위원장, 합동대응단 1주년 성과 점검 회의(10시)
금융위원회, 합동대응단 1주년 운영성과 점검회의 개최(10시)
금융위원회, 중복상장 원칙금지 예외허용 세부기준안 발표(12시)
이찬진 금융감독원장, 제2작전사령부 금융교육(14시10분)
금융감독원 "고속도로 중행 중 장마기간, 평상시보다 사고에 유의해야"(6시)
금융감독원, 2026년 자산운용사 의결권 행사 현황 등 점검 결과(12시)
한국은행, 2026년 5월 국제수지(잠정/8시)
한국은행, 2026년 상반기 위조지폐 발견 현황 및 위조화폐 유통방지 유공자 포상(12시)

7월 9일(목요일)
이억원 금융위원장, 제6차 포용적 금융 대전환회의(14시)
금융위원회, 금융회사 자체 채무조정 활성화 추진현황 및 향후계획(12시)
금융위원회 "잠자고 있는 보험금 10조3000억원, 적지 않은 숨은보험금을 보험계약자들께 찾아드립니다"(12시)
금융위원회, '제6차 포용적 금융 대전환 회의' 개최(14시)
금융위원회, 금융시장 상황점검회의 개최(15시)
이찬진 금융감독원장, 행안부·금감원·네이버·카카오·토스 업무협약식(13시)
금융감독원, 제3차 소비자위험대응협의회 개최(12시)
금융감독원, 앞으로 네이버페이·카카오페이·토스도 행안부 주민등록증 진위확인 서비스 이용(16시)
한국은행, 2026년 6월 금융시장 동향(12시)

7월 10일(금요일)
이억원 금융위원장, 금융보안원 주최' 정보보호의날 기념 행사' 참석(8시30분)
금융감독원, 2026년 1분기 파생결합증권·사채 발행·운용 현황(12시)
한국은행, 2026년 제12차(비통방) 금통위 의사록 공개(16시)

peterbreak22@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
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[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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