이번주 국내 주요 금융일정(6.29~7.3)

AI 핵심 요약beta
- 이억원 금융위원장이 29일 금융소비자보호 정책평가위 출범회의를 열고 중금리 생활안정대출 출시와 대출금리 법적비용 반영 금지 방안을 추진했다
- 30일 금융당국과 한국은행은 보험·수수료·자금세탁·청약철회권·보이스피싱·통화정책 관련 제도·통계를 공개하며 소비자 보호와 금융안정을 강화했다
- 7월 1~3일 금융위·금감원·한은은 피지컬AI·보안강화·가상자산·보이스피싱·부동산PF·서민금융·벤처생태계 지원 등 금융시장 혁신과 포용금융 대책을 잇따라 내놓았다
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6월 29일(월요일)
이억원 금융위원장, 금융소비자보호 정책평가위 출범회의(14시)
금융위원회, 7월 1일부터 은행 대출금리에 법적비용 반영 금지·제한(12시)
금융위원회, 보험업권 계리감독 선진화 방안 시행(12시)
금융위원회, '금융소비자보호 정책평가위원회' 출범 회의 개최(14시)
금융위원회, 중·저신용 취약차주를 위한 '중금리 생활 안정대출'이 출시됩니다.(14시)
금융위원회, 포용금융추진단 정책서민분과 Kick-off 회의 개최(15시30분)
금융감독원, 25.12월말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황(6시)
금융감독원, '26.7월부터 KOFR 기반 거래를 활성화하기 위한 행정지도(신규,연장)를 실시합니다(6시)
금융감독원, 2026년 상반기 은행권 내부통제 워크숍 개최(14시)
금융감독원, '금융소비자보호 정책평가위원회' 출범 회의 개최(14시)
금융감독원, 전자금융사고 대응 역량 및 IT복원력 강화를 위한 '금융IT 리스크 대응회의' 개최(15시)
금융감독원, 2025년도 사업보고서에 대한 중점 점검 결과(12시)
금융감독원, 보험상품 '대리청구인 지정 제도'를 개선하여 소비자의 보험금 청구권을 지켜드리겠습니다.(12시)
금융감독원, 7월 1일부터 은행 대출금리에 법적비용 잔영 금지·제한(12시)
금융감독원, 보험업권 계리감독 선진화 방안 시행(12시)
신현송 한국은행 총재, BIS 연례콘퍼런스·세계경제회의 이사회 및 연차총회·ECB포럼 참석 출장(~7월 2일)
6월 30일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 청년 재무상담 TF 3차회의(10시)
금융위원회, 자금세탁방지 정책자문위원회 개최 : 신종피싱 의심계좌 선제적 거래정지 제도 시행(6시)
금융위원회, 보험 판매수수료 개편제도 7.1일 시행(12시)
금융위원회, '청년 모두를 위한 재무상담' TF 3차 회의 개최 및 추진방안 발표(12시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, '26.5월중 기업의 직접금융 조달실적(6시)
금융감독원-건보공단, 비급여 적정 관리 및 공사의료보험의 합리적 역할 설정 등을 윈한 업무협약 체결(미정)
금융감독원, 금융소비자의 청약철회권이 충분히 보호받을 수 있도록 보험약관대출의 신용정보처리 관행이 개선됩니다.(12시)
금융감독원, 보험 판매수수료 개편제도 7.1일 시행(12시)
금융감독원-서울시, 보이스피싱 예방 공동 캠페인 실시(12시)
한국은행, '2010-2015-2020년 접속산업연관표' 작성 결과(12시)
한국은행, 2026년 제11차(6월11일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(16시)
한국은행, 2026년 1분기중 시장안정화조치 내역 공개-시장안정화를 위하여 외환당국이 외환시장에서 실시한 외환 순거래액(16시)
7월 1일(수요일)
이억원 금융위원장, 피지컬AI 도약을 위한 금융위-산업부 간담회(11시)
이억원 금융위원장, 금융위 정례회의(14시)
권대영 금융위 부위원장, 금융위 정례회의(14시)
금융위원회-산업통상부, M.ax(제조AI 대전환) 선도기업들과 제조·피지컬AI강국 도약 앞당긴다.(11시)
금융위원회, 제13차 지정대리인 신청 접수 개시(12시)
금융위원회, 국민께서 믿고 이용하실 수 있는 건전한 대부 시장을 만들겠습니다.(12시)
금융위원회, 가상자산시장 시세조종 혐의자 수사기관 고발 조치 금융위 의결(미정)
금융위원회, 개인채무자보호법 감독규정 개정안 금융위 의결(미정)
이찬진 금융감독원장, 금융위 정례회의(14시)
금융감독원, 보이스피싱 피해자의 불편 해소 및 보호 강화를 위해 금융권 업무 프로세스를 개선하였습니다.(6시)
금융감독원, '금융과 경제생활' 과목 담당 교사 양성 지원을 위해 「여름방학 금융과목 교사 연수」를 실시합니다.(6시)
금융감독원, 민생침해 금융범죄 대응역량 강화를 위한 은행권 준법감시인 간담회 개최(15시)
금융감독원, 금융소비자에게 유익한 정보를 필요할 때, 이해하기 쉽게, 적극적으로 전해드리겠습니다.(12시)
금융감독원, '보험점검센터'는 공공기관이 아닙니다-개인정보 제공 동의 요청에 유의하세요.(12시)
금융감독원, 제13차 지정대리인 신청 접수 개시(12시)
유상대 한국은행 부총재, 금융위 정례회의(14시)
한국은행, 신현송 한국은행 총쟁 'ECB 중앙은행 포럼(신트라 포럼)' 발표 주요 내용(17시45분)
7월 2일(목요일)
금융위원회, 금융권 보안강화 방안 마련(6시)
이찬진 금융감독원장, 가상자산사업자 CEO 간담회(15시30분)
7월 3일(금요일)
이억원 금융위원장, 벤처생태계 간담회(9시10분)
이억원 금융위원장, 서민금융복합 지원센터 개소식(10시50분)
권대영 금융위 부위원장, 주간업무회의(10시)
금융위원회, 부산지역 벤처 생태계 조성을 위해 국민성장펀드가 함께 하겠습니다.(9시)
금융위원회, 부산 서민금융 복합지원센터 개소식 참석(10시50분)
금융위원회, 부동산 PF 상황 점검회의 개최(미정)
금융감독원, 부동산 PF 상황 점검회의 개최(미정)
한국은행, 2026년 6월말 외환보유액(6시)
yunyun@newspim.com