이번주 국내 주요 금융일정(6.29~7.3)

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AI 핵심 요약

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  • 이억원 금융위원장이 29일 금융소비자보호 정책평가위 출범회의를 열고 중금리 생활안정대출 출시와 대출금리 법적비용 반영 금지 방안을 추진했다
  • 30일 금융당국과 한국은행은 보험·수수료·자금세탁·청약철회권·보이스피싱·통화정책 관련 제도·통계를 공개하며 소비자 보호와 금융안정을 강화했다
  • 7월 1~3일 금융위·금감원·한은은 피지컬AI·보안강화·가상자산·보이스피싱·부동산PF·서민금융·벤처생태계 지원 등 금융시장 혁신과 포용금융 대책을 잇따라 내놓았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융위원회·금융감독원·한국은행
이억원 금융위원장 [사진=뉴스핌DB]

6월 29일(월요일)
이억원 금융위원장, 금융소비자보호 정책평가위 출범회의(14시)
금융위원회, 7월 1일부터 은행 대출금리에 법적비용 반영 금지·제한(12시)
금융위원회, 보험업권 계리감독 선진화 방안 시행(12시)
금융위원회, '금융소비자보호 정책평가위원회' 출범 회의 개최(14시)
금융위원회, 중·저신용 취약차주를 위한 '중금리 생활 안정대출'이 출시됩니다.(14시)
금융위원회, 포용금융추진단 정책서민분과 Kick-off 회의 개최(15시30분)
금융감독원, 25.12월말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황(6시)
금융감독원, '26.7월부터 KOFR 기반 거래를 활성화하기 위한 행정지도(신규,연장)를 실시합니다(6시)
금융감독원, 2026년 상반기 은행권 내부통제 워크숍 개최(14시)
금융감독원, '금융소비자보호 정책평가위원회' 출범 회의 개최(14시)
금융감독원, 전자금융사고 대응 역량 및 IT복원력 강화를 위한 '금융IT 리스크 대응회의' 개최(15시)
금융감독원, 2025년도 사업보고서에 대한 중점 점검 결과(12시)
금융감독원, 보험상품 '대리청구인 지정 제도'를 개선하여 소비자의 보험금 청구권을 지켜드리겠습니다.(12시)
금융감독원, 7월 1일부터 은행 대출금리에 법적비용 잔영 금지·제한(12시)
금융감독원, 보험업권 계리감독 선진화 방안 시행(12시)
신현송 한국은행 총재, BIS 연례콘퍼런스·세계경제회의 이사회 및 연차총회·ECB포럼 참석 출장(~7월 2일)

6월 30일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 청년 재무상담 TF 3차회의(10시)
금융위원회, 자금세탁방지 정책자문위원회 개최 : 신종피싱 의심계좌 선제적 거래정지 제도 시행(6시)
금융위원회, 보험 판매수수료 개편제도 7.1일 시행(12시)
금융위원회, '청년 모두를 위한 재무상담' TF 3차 회의 개최 및 추진방안 발표(12시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, '26.5월중 기업의 직접금융 조달실적(6시)
금융감독원-건보공단, 비급여 적정 관리 및 공사의료보험의 합리적 역할 설정 등을 윈한 업무협약 체결(미정)
금융감독원, 금융소비자의 청약철회권이 충분히 보호받을 수 있도록 보험약관대출의 신용정보처리 관행이 개선됩니다.(12시)
금융감독원, 보험 판매수수료 개편제도 7.1일 시행(12시)
금융감독원-서울시, 보이스피싱 예방 공동 캠페인 실시(12시)
한국은행, '2010-2015-2020년 접속산업연관표' 작성 결과(12시)
한국은행, 2026년 제11차(6월11일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(16시)
한국은행, 2026년 1분기중 시장안정화조치 내역 공개-시장안정화를 위하여 외환당국이 외환시장에서 실시한 외환 순거래액(16시)

7월 1일(수요일)
이억원 금융위원장, 피지컬AI 도약을 위한 금융위-산업부 간담회(11시)
이억원 금융위원장, 금융위 정례회의(14시)
권대영 금융위 부위원장, 금융위 정례회의(14시)
금융위원회-산업통상부, M.ax(제조AI 대전환) 선도기업들과 제조·피지컬AI강국 도약 앞당긴다.(11시)
금융위원회, 제13차 지정대리인 신청 접수 개시(12시)
금융위원회, 국민께서 믿고 이용하실 수 있는 건전한 대부 시장을 만들겠습니다.(12시)
금융위원회, 가상자산시장 시세조종 혐의자 수사기관 고발 조치 금융위 의결(미정)
금융위원회, 개인채무자보호법 감독규정 개정안 금융위 의결(미정)
이찬진 금융감독원장, 금융위 정례회의(14시)
금융감독원, 보이스피싱 피해자의 불편 해소 및 보호 강화를 위해 금융권 업무 프로세스를 개선하였습니다.(6시)
금융감독원, '금융과 경제생활' 과목 담당 교사 양성 지원을 위해 「여름방학 금융과목 교사 연수」를 실시합니다.(6시)
금융감독원, 민생침해 금융범죄 대응역량 강화를 위한 은행권 준법감시인 간담회 개최(15시)
금융감독원, 금융소비자에게 유익한 정보를 필요할 때, 이해하기 쉽게, 적극적으로 전해드리겠습니다.(12시)
금융감독원, '보험점검센터'는 공공기관이 아닙니다-개인정보 제공 동의 요청에 유의하세요.(12시)
금융감독원, 제13차 지정대리인 신청 접수 개시(12시)
유상대 한국은행 부총재, 금융위 정례회의(14시)
한국은행, 신현송 한국은행 총쟁 'ECB 중앙은행 포럼(신트라 포럼)' 발표 주요 내용(17시45분)

7월 2일(목요일)
금융위원회, 금융권 보안강화 방안 마련(6시)
이찬진 금융감독원장, 가상자산사업자 CEO 간담회(15시30분)

7월 3일(금요일)
이억원 금융위원장, 벤처생태계 간담회(9시10분)
이억원 금융위원장, 서민금융복합 지원센터 개소식(10시50분)
권대영 금융위 부위원장, 주간업무회의(10시)
금융위원회, 부산지역 벤처 생태계 조성을 위해 국민성장펀드가 함께 하겠습니다.(9시)
금융위원회, 부산 서민금융 복합지원센터 개소식 참석(10시50분)
금융위원회, 부동산 PF 상황 점검회의 개최(미정)
금융감독원, 부동산 PF 상황 점검회의 개최(미정)
한국은행, 2026년 6월말 외환보유액(6시)

yunyun@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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