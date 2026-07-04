김민석, 6일 광주서 당대표 출마 선언할 듯...당권 경쟁 돌입

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5·18민주묘지 참배 후 출사표 전망…호남 민심 공략 나서

메가프로젝트 후보 광주 군공항 유력…이재명 정부 지원 의지

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 더불어민주당 당권에 도전하는 김민석 전 국무총리가 오는 6일 광주에서 당 대표 출마를 공식 선언할 것으로 알려졌다. 출마 선언 장소로는 광주 군공항이 유력하게 거론된다.

4일 정치권에 따르면 김 전 총리는 이날 광주 국립 5·18민주묘지를 참배한 뒤 출마 의사를 밝히는 방안을 준비 중이다. 광주 군공항은 이재명 정부가 추진하는 서남권 첨단산업 육성 구상과 연계된 지역으로, 반도체 산업 거점 후보지로도 주목받고 있다.

김민석 전 국무총리 [사진 = 뉴스핌DB]

김 전 총리가 광주를 첫 출마 선언 장소로 택한 것은 민주당 핵심 지지기반인 호남 민심에 대한 메시지와 함께 새 정부의 주요 국정과제를 적극 뒷받침하겠다는 의지를 부각하기 위한 것으로 해석된다.

김 전 총리는 광주 일정 이후 서울로 이동해 광화문 일대에서 추가 출마 행사를 진행하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다. 광화문 행사에서는 민주주의 회복과 정치 개혁, 사회 통합 등의 메시지가 담길 것으로 예상된다.

김 전 총리 측은 출마 선언 시기와 장소에 대해 최종 조율 중이며, 확정되는 대로 공식 발표할 예정이라고 밝혔다.

syu@newspim.com