北, 신형 구축함 9월 추가 배치...김정은 "전쟁 능력 확대"

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'강건호' 함포 등 무기 시험 참관

"명백한 행동으로 보여줄 것"

1번함 최현호는 지난달 취역식

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 새로 건조한 5000톤급 구축함 강건호를 9월 취역시킬 계획인 것으로 관영 조선중앙통신이 5일 보도했다.

중앙통신은 "구축함 강건호의 전투체계 성능평가 시험 계획에 따라 3일 전략순항미사일 시험 발사와 함상포 및 자동기관포, 전자전 수단을 비롯한 주요 무기체계들의 시험이 진행됐다"면서 김정은이 현장에서 이를 참관했다고 전했다.

[서울=뉴스핌] 북한이 지난 3일 5000톤급 신형 구축함 강건호의 무기체계 시험을 진행한 것으로 조선중앙통신이 5일 전했다. 사진은 강건호에서 순항미사일이 발사되는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.07.05

이 자리에서 국무위원장 김정은은 "신뢰할 수 있는 전쟁 억제력과 전쟁수행 능력을 유지하고 부단히 확대하기 위한 사업들을 계속 힘있게 다그쳐 나가야 한다"면서 "절대적인 힘을 보유하기 위한 우리의 정치적 의지와 결심을 더욱 명백한 행동으로 보여줄 것"이라고 주장했다.

중앙통신은 김정은이 "강건호의 시험공정을 책임적으로 끝내고 2개월 내에 해군에 취역시킬 데 대해 지시했다"고 전했다.

김정은의 참관 일정에는 노동당 군수공업 담당 비서 조춘룡, 당 제1부장 김정식, 국방성 고문 박정천, 해군사령관 박광섭, 국방과학원 원장 김용환, 선박공업상 김광일 등이 동행했다.

강건호는 북한의 최현급 5000톤급 신형 구축함 2번함으로, 지난해 5월 청진항에서 진수식 도중 선체가 전도되는 사고로 국제적인 망신을 산 바 있다.

북한은 손상된 강건호를 수리해 시험운항을 실시해 왔다.

앞서 1번함인 최현호는 지난달 23일 남포항에서 김정은이 참석한 가운데 취역식을 개최했다.

[서울=뉴스핌] 북한이 지난 3일 5000톤급 신형 구축함 강건호의 무기체계 시험을 진행한 것으로 조선중앙통신이 5일 전했다. 사진은 국무위원장 김정은(오른쪽 셋째)을 비롯한 관계자들이 시험 과정을 지켜보는 모습. 오른쪽부터 해군사령관 박광섭, 노동당 군수공업 담당 비서 조춘룡, 김정은, 국방성 고문 박정천, 제2경제위 선박공업상 김광일, 실무 관계자. [사진=북한매체 종합] 2026.07.05

한편 김정은은 강건호 무기체계 시험이 이뤄진 3일 함남 낙원군의 지방공업 공장과 보건 시설, 종합봉사소 건설 현장을 둘러본 것으로 중앙통신은 전했다.

yjlee@newspim.com