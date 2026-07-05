LG유플러스, 일본서 '익시오 로밍콜' 첫선…해외 무료 통화 확대

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AI 통화앱 익시오 이용자 대상…국제통화 요금 부담 없이 음성통화

일본 시작으로 하반기 100개국 확대…동남아·중국·유럽 순차 적용

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG유플러스가 일본을 시작으로 해외에서도 추가 국제통화 요금 없이 음성 통화를 이용할 수 있는 '익시오(ixi-O) 로밍콜' 서비스를 선보인다.

LG유플러스는 5일 인공지능(AI) 통화 앱 익시오 이용 고객을 대상으로 해외 무료 통화 서비스인 익시오 로밍콜을 출시했다고 밝혔다.

해당 서비스는 U+ 로밍 요금제 가입자 또는 와이파이 환경 이용자가 해외 체류 중 국내 가족·지인·업무 관계자와 통화할 때 국제통화 요금 부담 없이 사용할 수 있다.

후쿠오카에서 LG유플러스 대학생 앰배서더 유쓰피릿이 익시오 로밍콜 서비스를 소개하고 있는 모습. [사진=LG유플러스]

LG유플러스는 올해 초 로밍 이용 고객 대상 조사에서 해외에서는 통화 요금 부담 때문에 일반 음성 통화 대신 메신저 통화를 이용하는 사례가 많다는 점을 확인하고 서비스를 기획했다.

회사는 일본을 시작으로 올해 하반기 중 약 100개국으로 서비스 제공 지역을 확대할 계획이다. 동남아시아와 중국, 유럽 등 한국인 이용 수요가 높은 지역을 중심으로 통화 품질과 서비스 안정성을 점검하며 순차적으로 확대한다는 방침이다.

이를 위해 해외 통신사들과 협력해 로밍 환경에서의 통화 품질과 익시오 기능 작동 여부를 사전 검증했다.

최윤호 LG유플러스 AI사업그룹장(상무)은 "해외에서도 국내와 같은 통화 경험을 제공할 수 있도록 서비스를 설계했다"며 "AI 기반 통화 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com