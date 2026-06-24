LG유플러스, 블룸AI와 중소기업 AI고객센터 지원

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통신 인프라와 AI 기술 결합해 구축 부담 경감

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 AI 고객상담 전문기업 블룸AI와 손을 잡고 중소·중견기업의 인공지능컨택센터(AICC) 도입을 지원한다.

LG유플러스는 24일 블룸AI와 전략적 업무협약을 체결했다. 양사는 LG유플러스의 통신 인프라와 AI 컨택센터 기술을 블룸AI의 AI 상담 플랫폼 및 고객관계관리(CRM) 솔루션과 결합해 중소·중견기업이 별도 시스템 구축 없이 상담 자동화와 고객관리, 마케팅 등을 통합 운영할 수 있도록 지원할 계획이다.

LG유플러스가 AI 고객상담 전문기업 블룸AI와 손을 잡고 중소·중견기업의 인공지능컨택센터(AICC) 도입을 지원한다. [사진= LG유플러스]

블룸AI는 현재 4만여 개의 중소·중견 고객사를 대상으로 '해피톡', '콜브릿지', '루나M 카카오 알림톡', '스마트메시지PLUS' 등 서비스를 제공하고 있다. LG유플러스는 이들 서비스에 음성인식(STT), 대규모 언어모델(LLM), 음성합성(TTS) 등 AI 기술을 접목할 예정이다.

최근 기업 고객들의 AI 기반 고객센터 전환이 가속화되는 가운데, 중소·중견기업들은 구축비용, 운영인력, 기술장벽 등으로 AICC 도입에 어려움을 겪고 있다. 이번 협력을 통해 초기 구축 부담을 줄이고 AICC 서비스를 이용할 수 있게 된다.

양사는 AICC 협력 외에도 고객 관리 측면에서 협업을 확대한다. 블룸AI의 '스마트메시지PLUS'에 LG유플러스의 차세대 메시징 서비스(RCS)를 연동해 기업 고객이 다양한 채널에서 소통할 수 있도록 지원한다. LG유플러스 소버린클라우드를 기반으로 강화된 보안과 안정적 서비스 운영 환경도 구현할 예정이다.

LG유플러스는 LG AI연구원의 생성형 AI 기술 '엑사원(EXAONE)'을 도입하고 자사 기업용 AI 플랫폼 '익시 엔터프라이즈(ixi Enterprise)'를 기반으로 고객 맞춤형 AI 서비스를 고도화할 계획이다.

익시 엔터프라이즈는 기업 내부 데이터와 시스템을 안전하게 연계할 수 있는 B2B 플랫폼으로 다양한 업무를 자율적으로 수행하는 '에이전트형 AI' 개발 및 적용도 단계적으로 추진한다.

권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장(부사장)은 "기업 고객은 별도의 시스템 구축 없이도 AI 상담, 고객관리, 마케팅 등 핵심 기능을 통합적으로 활용할 수 있다"며 "앞으로도 다양한 산업 분야의 기업에 AI 기반 고객커뮤니케이션 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com