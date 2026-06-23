LG유플러스, '천원의 사랑'으로 6·25 참전유공자 지원

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 23일 참전유공자 5가구에 500만원을 지원했다
- 사내 급여 공제 기부 프로그램 '천원의 사랑' 재원으로 가구당 100만원씩 전달했다
- 생존 참전유공자는 고령·장애·빈곤에 직면해 지원 확대가 요구된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 호국보훈의 달을 맞아 6·25전쟁 참전유공자 5가구에 총 500만원을 지원했다고 23일 밝혔다.
지원금은 임직원들이 매월 1000원 이상을 급여 공제 방식으로 기부하는 사내 프로그램 '천원의 사랑'에서 나왔다. 경남서부보훈지청이 지원 대상을 선정했으며 경남사회복지공동모금회를 통해 각 가구당 100만원씩 전달된다.
지원 대상자 5명은 모두 청각장애를 겪고 있으며, 일부는 치매 증상으로 일상적인 의사소통에 어려움을 겪고 있다.
국가보훈부에 따르면 6·25전쟁 참전유공자는 2020년 7만7141명에서 매년 약 1만 명씩 감소해 지난달 기준 1만 9645명이 생존해 있다.
생존자 대다수가 90대 고령으로 장애와 노환을 함께 겪고 있으며 빈곤율도 다른 보훈대상자에 비해 높은 수준이다.
LG유플러스 임직원 대표로 전달식에 참석한 강우신 경남공공/기업고객팀 책임은 "호국보훈의 달을 맞아 나라를 위해 헌신하신 분들께 작은 정성을 전할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 이러한 나눔이 이어져 참전유공자들의 생활에 조금이나마 보탬이 되기를 바란다"고 말했다.
'천원의 사랑'은 2019년부터 시작된 프로그램으로 현재까지 누적 기부금은 3억1500만원을 넘어섰다.
origin@newspim.com