LG유플러스, 사업 기반 사회공헌 사례 발표

26일 제주포럼2026…보이스피싱 예방·재난 지원 등 소개

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG유플러스는 지난 26일 제주 서귀포시에서 열린 '제주포럼 2026' 한중일기업가포럼에서 기존 사업과 연계한 사회공헌 활동 사례를 발표했다고 28일 밝혔다.

이명섭 CSR혁신팀장은 이 자리에서 고령화 시대 대응을 위해 기존 서비스를 사회적 관점에서 재설계하는 것이 중요하다고 강조했다. 통신 서비스 제공 과정에서 발생하는 문제를 사회 문제로 확장해 해결하는 과정에서 새로운 가치가 만들어진다는 설명이다.

LG유플러스는 지난 26일 제주 서귀포시에서 열린 '제주포럼 2026'에서 사회공헌 활동 중심의 기업 혁신 사례를 발표했다고 밝혔다. 사진은 이명섭 CSR혁신팀장이 LG유플러스 사례를 발표하고 있는 모습. [사진=LG유플러스]

LG유플러스는 디지털 취약계층을 대상으로 보이스피싱 예방 교육을 추진하고 있다. 재난 상황에서는 통신 인프라를 활용해 이재민 대피소에 와이파이와 충전 설비를 지원하고 보조배터리 대여 및 재난 대응 차량을 운영 중이다. 반려동물 동반 대피가 어려운 현실을 반영해 전용 구호소도 운영하고 있다.

아동 지원 분야에서는 대피소 내 아동을 위한 구호 키트와 돌봄 프로그램을 운영해 재난 상황에서 취약계층 보호 수준을 높이고 있다. 교육 격차 해소를 위한 '아이드림챌린지' 프로그램도 진행 중이다.

이 팀장은 "CSR은 별도의 활동이 아니라 기존 사업이 미처 다루지 못했던 영역을 보완하는 과정"이라며 "사업과 사회가 만나는 지점에서 새로운 기회를 만들어가는 것이 우리의 방향"이라고 말했다.

LG유플러스는 이번 발표를 계기로 기존 사업 기반의 사회문제 해결 모델을 국내외에 공유하고 기업 간 협력을 통해 관련 사례를 확산할 계획이다.

kji01@newspim.com