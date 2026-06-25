LG유플러스, 아이패드 IPTV 'U+tv 프리5' 출시

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세계 최초 iPadOS 기반 IPTV 서비스…월 9900원부터 이용 가능

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 애플 아이패드에서 IPTV 서비스를 제공하는 'U+tv 프리5 for iPad'를 출시했다. 세계 최초로 iPadOS 기반 태블릿에서 IPTV를 이용할 수 있는 상품이다.

그동안 U+tv 프리 시리즈는 안드로이드 운영체제 기반 제품 중심으로 출시돼 왔다. 이번 제품은 처음으로 아이패드를 적용해 고객의 선택 폭을 넓혔다.

LG유플러스가 애플 아이패드에서 IPTV 서비스를 제공하는 'U+tv 프리5 for iPad'를 출시했다. 세계 최초로 iPadOS 기반 태블릿에서 IPTV를 이용할 수 있는 상품이다. [사진= LG유플러스]

U+tv 프리5 for iPad에 탑재되는 아이패드 A16은 Wi-Fi 6와 Liquid Retina 디스플레이를 갖춰 선명한 화질을 제공한다. 지상파를 포함한 실시간 채널과 VOD 콘텐츠를 시청할 수 있으며 터치 기반 인터페이스와 음성 검색 기능을 지원한다.

서비스 이용은 LG유플러스를 통해 개통한 아이패드 A16 단말과 특정 와이파이 공유기를 설치한 가정에서만 가능하다.

U+인터넷 1G 상품과 U+tv 프리미엄 요금제를 3년 약정으로 가입하면 월 할부금 9900원(부가가치세 포함)에 WiFi 128GB 모델로 이용할 수 있다.

이 서비스는 기존 TV 중심의 고정형 시청에서 벗어나 이동성 있는 개인화된 시청 경험을 제공한다. 1~2인 가구나 가족 간 시청 분리, 추가 TV 설치 부담 등을 해소할 수 있다.

LG유플러스는 2018년 'U+tv 프리'를 처음 출시한 이후 '프리4', '프리5 SE' 등으로 상품 라인업을 확대해 왔다.

U+tv 프리5 for iPad는 전국 유플러스 매장, 고객센터, 기사 방문 또는 택배 개통 등을 통해 가입할 수 있으며, 기존 고객도 추가 셋톱박스 가입이나 기기 변경을 통해 이용 가능하다.

오인호 LG유플러스 미디어사업담당(상무)은 "U+tv 프리는 태블릿과 IPTV를 결합해 고객의 시청 경험을 확장해 온 대표 상품"이라며 "이번 iPad 기반 제품을 통해 보다 다양한 고객에게 새로운 이용 경험을 제공하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com