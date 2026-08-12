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[채권/외환] 美 국채 강보합·달러 제자리…CPI 앞두고 호르무즈發 유가 상승 경계

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  • 미 국채·달러는 11일 CPI 경계에 보합권 움직였다
  • 호르무즈 협상 불확실성에 유가가 오르며 변동성 키웠다
  • 시장 12일 CPI 주시 속 9월 금리인상 확률 낮췄다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10년물 금리 4.690%로 소폭 하락…9월 금리인상 확률 48%로 후퇴
이란 "조건 수용 전까지 호르무즈 폐쇄"…국제 유가 재상승
엔화 159엔대서 추가 개입 경계…시장 시선은 7월 물가로

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 가격은 11일(현지시간) 소폭 상승하고 미 달러화는 보합권에서 움직였다. 하루 뒤 발표되는 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 미국과 이란의 협상 불확실성으로 국제유가가 오르면서 국채와 외환시장의 움직임을 제한했다.

장 초반에는 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방과 관련해 합의에 근접했다는 기대감이 국채 가격을 끌어올렸다. 그러나 이란 고위 당국자가 미국이 이란의 조건을 받아들이지 않는 한 해협을 계속 폐쇄하겠다고 밝히면서 낙관론이 후퇴했고, 국채 가격도 상승폭을 반납했다.

오후 거래에서 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1bp(1bp=0.01%포인트) 미만 하락한 4.690%를 기록했다. 30년물 수익률은 5.241%로 거의 변동이 없었다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 전망에 민감한 2년물 수익률은 1.7bp 내린 4.222%를 나타냈다. 국채 수익률과 가격은 반대로 움직인다.

미 달러화 역시 CPI 발표를 앞두고 뚜렷한 방향성을 보이지 않았다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.06% 상승한 99.83을 기록했다. 유로화는 0.02% 하락한 1.154달러, 엔화는 달러 대비 0.01% 강세를 보인 달러당 159.28엔을 나타냈다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌] 2021.05.21 mj72284@newspim.com

◆ 호르무즈 폐쇄 장기화 우려에 유가 상승

이날 국채와 외환시장의 주요 변수 가운데 하나는 다시 국제유가였다.

앞서 미국과 이란이 '모종의 합의'에 근접했다는 보도가 나오면서 호르무즈 해협 재개방에 대한 기대가 커졌다. 그러나 이란 최고국가안보회의의 신임 사무총장이 미국이 행동을 바꾸고 전쟁 종식을 위한 이란의 조건을 받아들이지 않는 한 호르무즈 해협은 계속 폐쇄될 것이라고 밝히면서 분위기가 반전됐다.

시장도 오만과 이란의 호르무즈 해협 운항 관련 협상 진전보다는 중동과 러시아의 원유 공급 차질 가능성에 주목했다. 미 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 이날 1.3% 상승한 배럴당 83.20달러에 거래를 마쳤다.

유가 상승은 인플레이션 압력을 다시 높일 수 있다는 우려로 이어졌다. 최근 미국 고용지표 악화로 약해졌던 연준의 추가 금리 인상 전망이 물가 반등에 따라 다시 강화될 수 있기 때문이다.

스코샤뱅크의 에릭 테오렛 외환 전략가는 "이러한 디스인플레이션 추세가 계속되는 한 금리가 더 올라가야 한다는 주장을 펴기는 어렵다"고 말했다.

◆ 7월 CPI에 시선 집중…9월 금리 인상 전망 후퇴

시장의 관심은 12일 발표되는 미국의 7월 CPI에 집중돼 있다. 지난주 발표된 미국 고용보고서에서 비농업 고용이 예상과 달리 감소한 것으로 나타난 이후 시장은 연준의 9월 추가 금리 인상 가능성을 낮춰 잡고 있다.

금리 선물시장에서는 이날 연준이 9월 금리를 인상할 가능성을 약 48%로 반영했다. 전날 52.2%에서 낮아진 수준이다. 시장은 올해 전체로 약 29.7bp의 추가 긴축을 예상하고 있다.

로이터 조사에 따르면 7월 CPI는 전월 대비 0.1% 상승할 것으로 예상된다. 6월에는 0.4% 하락했다. 전년 대비 상승률은 6월 3.5%에서 3.4%로 둔화할 것으로 전망된다.

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승하고, 전년 대비로는 2.5% 오를 것으로 예상된다. 6월의 전년 대비 상승률은 2.6%였다.

에버코어ISI의 스탠 시플리 채권 전략가는 "유가와 CPI가 어디로 가는지 안다면 국채 수익률이 어디로 갈지도 알 수 있다"고 말했다.

다만 그는 장기 기대인플레이션이 안정돼 있어 시장은 결국 연준이 물가를 통제할 수 있을 것으로 보고 있다고 진단했다. 그는 "단기적으로 향후 1년 동안 문제가 있을 수 있지만 앞으로 10년이라는 장기적인 관점에서는 괜찮다"며 "인플레이션이 다시 급등하지 않는 한 10년물 수익률이 4.70%라는 장벽을 뚫을 것으로 생각하지 않는다"고 말했다.

3년물 입찰 양호…수익률 곡선 '불 스티프닝'

미 재무부가 이날 실시한 580억달러 규모의 3년물 국채 입찰은 양호한 수요를 보였다.

3년물 국채 발행 수익률은 4.291%로 시장 예상보다 낮았다. 투자자들이 대규모 공급 물량을 소화하기 위해 추가적인 금리 프리미엄을 요구하지 않았다는 의미다. 투자 수요를 보여주는 응찰률은 2.71배로 평균치인 2.61배를 웃돌았다.

JP모간의 제이 배리 글로벌 금리 전략 책임자는 최근 3년물 수익률이 직전 입찰 이후 약 11bp 상승했다며 "지난 3~6개월간 금리 수준과 수익률 곡선의 형태를 감안하면 상당히 적정한 가치 수준으로 보인다"고 평가했다.

입찰 이후 3년물 국채 수익률은 1.5bp 하락한 4.291%를 기록했다.

2년물과 10년물 국채 수익률 격차는 46.4bp로 전날의 46.2bp와 비슷했다. 장중에는 47.6bp까지 확대돼 5월 22일 이후 가장 큰 수준을 기록했다.

수익률 곡선은 단기물 금리가 장기물보다 더 빠르게 하락하는 '불 스티프닝(bull steepening)' 양상을 보였다.

◆ 엔화 159엔대…추가 개입 가능성도 주시

외환시장에서는 엔화 움직임도 주목받았다. 미국과 일본이 지난달 달러 대비 40년 만의 최저 수준까지 떨어진 엔화를 방어하기 위해 공조한 이후 엔화가 다시 상승분 일부를 반납하면서 추가 시장 개입 가능성이 제기되고 있다.

시장에서는 일본의 경제 펀더멘털이 개선되고 일본은행(BOJ)이 금리 인상을 재개하기 전까지 엔화가 약세 압력에서 벗어나기 쉽지 않을 것으로 보고 있다.

라보뱅크의 제인 폴리 선임 외환 전략가는 미국의 7월 CPI가 시장 예상보다 낮게 나올 경우 달러가 약세를 보일 수 있다며 "일본 재무성이 다시 개입할 것으로 예상하기에는 너무 이를 수 있지만, 달러 약세와 개입에 대한 경계감이 결합될 경우 달러·엔 환율이 다시 160엔을 넘어설 가능성은 낮아질 것"이라고 말했다.

한편 호주중앙은행(RBA)은 이날 예상대로 기준금리를 4.35%로 동결하면서도 인플레이션 상황에 따라 추가 금리 인상이 필요할 수 있다고 경고했다. 호주달러는 미 달러 대비 0.06% 상승한 0.7056달러를 기록했다.

달러/원 환율은 12일 오전 6시 40분 기준 전장 대비 4.17% 하락한 1413.50원에 거래됐다.

koinwon@newspim.com

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극심한 가뭄 경남 '국가소방동원령' [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 가뭄과 폭염으로 심각한 물 부족을 겪고있는 경남 지역을 위해 국가소방동원령이 내려졌다. 소방청은 11일 오후 8시를 기해 국가소방동원령을 발령하고 전국 소방본부 소속 물탱크차 200대와 소방대원 400명을 경남에 긴급 투입, 농업용수와 생활용수를 공급하기로 했다. 이번 조치는 폭염과 가뭄으로 인한 국민 피해를 최소화하기 위해 행정력을 총동원하라는 이재명 대통령의 지시에 따른 것이다. 국가소방동원령은 재난 발생 우려가 크거나 재난이 발생해 해당 지역 소방력만으로 대응이 어려울 때 전국의 소방력을 동원하는 조치다. 최용철 소방청장 직무대행은 "폭염과 가뭄이 장기화하면서 국민의 일상과 생업에 직접적인 피해가 발생하고 있는 만큼 지역 차원의 대응을 넘어 국가적 지원이 필요한 상황"이라고 밝혔다. 그는 "전국의 가용 소방력을 신속하게 투입해 급수가 필요한 지역에 적기에 용수가 공급될 수 있도록 해 국민 불편과 피해를 최소화할 것"이라고 말했다. 농업가뭄관리시스템(ADMS)에 따르면 경남의 평균 저수율은 33.5%로 전국에서 가장 낮은 것은 물론, 평년 저수율 72%에 크게 못미치고 있다. 현재 경남 18개 시·군 가운데 함양군을 제외한 17개 지역에 농업용수 가뭄 단계가 내려졌다. 특히 밀양과 거제, 함안 3개 지역은 심각 단계다. 소방청은 이번 동원령에 따라 서울과 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 등 16개 시·도 소방본부에서 물탱크차 200대와 소방인력 400명이 경남으로 이동한다고 설명했다. 동원된 소방력은 12일 오전 9시까지 집결지에 모여 13일까지 이틀간 급수 지원 활동을 벌인다. 한편 경남소방본부는 자체 소방력만으로 원활한 급수 지원에 한계가 있다고 판단해 국가소방동원령을 요청했고, 소방청도 전국 단위 지원이 필요하다고 판단해 동원령을 내렸다. 경남 창원시가 지난 1일 의창국 북면의 한 농경지에 의창소방서의 소방 차량을 활용해 소방 용수를 공급하고 있다.[사진=창원시] 2026.08.02 osy75@newspim.com 2026-08-11 23:03
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[단독] KF-21 보라매, 공군에 9월 인도 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국항공우주산업(KAI)이 국산 초음속 전투기 KF-21 '보라매' 양산 1호기를 9월 17일 공군에 처음 인도한다. KAI는 이날 복좌형 한 대를 시작으로 연말까지 모두 8대를 인도할 계획인 것으로 10일 확인됐다. 공군 창설 77주년(10월 1일)을 앞두고 국산 전투기를 처음 인수한다는 점에서 상징성이 크다. 지난 5월 13일 경남 사천시 공군3훈련비행단에서 국산 초음속 전투기 KF-21 시제기가 힘차게 이륙하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 방산업계 한 관계자는 "9월 17일 인도는 계약상 반드시 지켜야 하는 일정"이라며 "10월로 넘기면 지체상금 문제가 발생할 수 있어 변경이 어려울 것"이라고 말했다. 방위사업청도 KF-21 양산 1호기를 9월 공군에 인도하고, 2028년까지 공대공 임무 중심의 블록Ⅰ 40대를 전력화하는 계획을 수립한 것으로 알려졌다. KF-21 체계개발은 2015년 12월 시작해 지난달 29일 경남 사천 KAI 본사에서 열린 종결 기념식으로 공식 마무리됐다. 착수 10년 7개월 만이다. 시제기 6대로 약 1600회 비행시험을 사고 없이 마쳤고, 지난 3월 양산 1호기가 출고된 데 이어 5월 '전투용 적합' 판정을 받았다. 방사청은 이를 통해 설계·제작·비행제어·체계통합·시험평가 등 핵심 역량을 국내에 축적했다고 평가했다. 한국은 이번 개발로 4.5세대급 초음속 전투기를 독자 개발·양산한 8번째 국가가 됐다. 다만, 엔진 등 일부 구성품에는 해외 기술이 포함돼 있어 '완전 국산화'를 의미하지는 않는다. 기체 설계와 체계통합, 비행제어 소프트웨어, 에이사(AESA) 레이더, 생산·정비 기반을 자체 확보한 점이 핵심 성과로 꼽힌다. 첫 전력화 기지는 경북 예천의 공군 제16전투비행단이 유력하다. 156전투비행대대를 중심으로 복좌형을 우선 배치해 '조종사 전환훈련'과 '운용성능 확인'에 활용할 방침이다. 이후 단좌형이 추가되면, 예천에 블록Ⅰ 약 20대 안팎이 배치될 가능성이 높다. KF-21은 퇴역한 F-4E와 단계적 퇴역이 예정된 F-5E/F의 공백을 메운다. 정부 계획대로면, 2032년까지 총 120대가 배치된다. 지난 7월 29일 경남 사천 한국항공우주산업(KAI)에서 개최된 'KF-21/IF-X 체계개발 종결 기념식'에서 이용철 방위사업청장이 개회사를 하고 있다. [사진=방위사업청 제공] 2026.08.11 gomsi@newspim.com 공군의 KF-21 인수 사흘 전인 9월 14일, 주력 공대공 무장인 유럽산 '미티어(Meteor)' 미사일 14발이 국내에 도착하는 것으로 확인됐다. 방사청이 2024년 10월 유럽 방산업체 MBDA와 체결한 1차 도입계약 100발 가운데 일부물량으로, 기체만 먼저 인도되고 무장이 뒤따르는 상황을 피하기 위한 조치로 풀이된다. 올해 인도되는 KF-21은 '공중우세 임무' 중심의 블록Ⅰ이다. 주력 무장은 미티어 장거리 공대공 미사일과 독일 딜(Diehl)사의 IRIS-T 단거리 공대공 미사일이다. 동체 하부에 미티어 4발, 날개 장착대에 IRIS-T를 탑재해 원거리 교전과 근접 공중전을 함께 수행한다. 20㎜ M61A2 기관포도 장착된다. KF-21은 2024년 5월 두 미사일을 각각 처음 실사격해 표적을 명중시키며 데이터 연동·분리·유도·사격 능력을 검증했다. 미티어는 램제트 추진기관을 적용한 능동 레이더 유도 미사일로, 발사 후에도 추진력을 오래 유지해 회피기동하는 적기를 장거리에서 추격할 수 있다. 공군은 국산 장거리 공대공 유도탄이 2032년쯤 전력화될 때까지 미티어를 KF-21의 주력 중·장거리 무장으로 운용할 방침이다. KF-21 1대는 장·단거리 공대공 미사일을 합쳐 최대 6발을 탑재할 수 있다. 2023년 5월 9일 오후 경남 사천 한국항공우주산업(KAI) 본사 격납고에서 KAI 직원들이 한국형 전투기 KF-21 시제기에 미티어 중거리 공대공 미사일을 장착하고 있다. 2023.05.10 photo@newspim.com KF-21 블록Ⅱ 80대는 JDAM, KGGB, 천룡 장거리 공대지 미사일 등 10여 종의 무장을 순차 통합해 다목적 전투기로 전환하는 단계다. 블록Ⅲ는 내부무장창과 저피탐 성능, 전자전·센서 성능을 강화하는 중장기 개량 구상으로, 이번 첫 인도와는 직접 관련이 없다. 문제는 예산이다. 블록Ⅱ 80대 사업비는 당초 14조2440억원에서 18조4422억원으로 약 4조1982억원(29.5%) 늘어난 것으로 추산됐다. 환율과 공급망 불안, 무장 통합 비용이 복합적으로 반영된 결과다. 지난 5월 22일 방위사업추진위원회는 블록Ⅱ 양산 착수를 위한 첫 예산 625억원 편성을 의결했지만, 최종 사업비와 연차별 예산은 기획재정부 협의와 국회 심의를 거쳐야 할 것으로 보인다. 한편, 일본 군사전문지 '군사연구(軍事研究)'(2022년 10월호)는 'KF-21 전투기 보라매-블록Ⅲ에서 스텔스 전투기로 진화'란 기사에서 "한국의 KF-16 면허생산과 T-50 공동개발 경험이 이번 국산전투기 개발 성공으로 이어졌다"고 평가한 바 있다. 공군은 9월 첫 인도를 차질 없이 소화하고 2028년까지 블록Ⅰ 40대를 예정대로 받는 동시에, 블록Ⅱ 재원을 안정적으로 확보해야 하는 과제를 안게 됐다. gomsi@newspim.com 2026-08-11 17:42

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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