미래에셋증권, 2분기 순이익 1.9조…분기 사상 '최대'

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 12일 2분기 순이익 1조9052억원을 기록했다.
- 증권업계 최초로 2분기 연속 순이익 1조원을 넘었다.
- 해외·WM 성장에 힘입어 AUM 784조원으로 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고객자산 784조원·연금자산 80조원 돌파…"글로벌·디지털 경쟁력 확대"
글로벌 비즈니스 개시 이래 해외법인 최고 성과, 해외법인 ROE 24.8%
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 12일 올해 2분기 연결기준 당기순이익이 1조9052억원을 기록하며 증권업계 최초로 2분기 연속 순이익 1조원을 돌파했다고 밝혔다.
미래에셋증권에 따르면 회사의 2분기 연결 기준 세전이익은 2조5287억원, 당기순이익은 1조9052억원으로 집계됐다. 이는 전 분기 대비 각각 86%, 90% 증가한 수준이다.
2분기 말 기준 자기자본은 16조2000억원을 기록했으며, 상반기 연환산 자기자본이익률(ROE)은 39.5%를 달성했다. 상반기 누적 세전이익은 3조8863억원, 당기순이익은 2조9072억원으로 전년 동기 대비 각각 349%, 338% 늘었다.
미래에셋증권 측은 "WM·연금, Brokerage, Trading 등 주요 사업에서 안정적인 이익 성장세가 이어지며 경상적인 이익 창출 기반이 한층 강화됐다는 점에서 의미가 있다"고 전했다.
미래에셋증권의 2분기 브로커리지 수수료 수익은 6256억원으로 전 분기 대비 36% 증가했다. 금융상품판매 수수료 수익은 1310억원을 기록해 지난 1분기 1125억원을 넘어 역대 최대치를 경신했다. 국내외 총 고객자산(AUM)은 784조원으로 1분기 대비 124조원 증가했다.
연금자산은 지난 6월 말 기준 80조원을 돌파했다. 지난 1년간 퇴직연금 적립금 성장률은 60%를 상회해 시장 평균의 약 2.5배에 달했다.
해외법인은 경상수익 성장과 투자자산 평가이익에 힘입어 유례없는 실적을 달성했다. 2분기 세전이익은 약 6091억원으로, 미국(37%), 홍콩(35%), 런던(18%), 인도(5%) 등 주요 해외 거점이 고른 성과를 냈다. 해외법인의 연결 세전이익 기여도는 약 24%로 전 분기 대비 6%포인트 확대됐다.
Trading 및 기타금융손익은 전 분기 대비 107% 증가한 8369억원, IB 수수료 수익은 65% 늘어난 428억원을 기록했다.
한편 미래에셋증권은 글로벌 투자플랫폼을 중심으로 차세대 자산관리 생태계를 확장하고 있다. 지난 6월 홍콩에서 전통자산과 디지털자산을 아우르는 글로벌 투자플랫폼 MAPS를 출시했다. 회사는 향후 미국, 싱가포르 등 주요 시장으로 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다. 글로벌 투자자가 한국 주식과 미래에셋 ETF에 직접 투자할 수 있는 인바운드 유통 플랫폼 구축도 추진한다.
디지털 금융 분야에서는 STO 제도화에 맞춰 관련 인프라를 준비하고 있으며, Digital X(구 코빗)와의 시너지를 바탕으로 RWA 토큰화와 토큰증권 등 디지털 금융 생태계를 확대해 나갈 예정이다.
미래에셋증권 관계자는 "회사의 지속적인 성장과 기업가치는 고객의 자산 성장과 함께한다는 것이 미래에셋증권의 변함없는 원칙"이라며 "앞으로도 고객과의 장기적인 신뢰를 더욱 공고히 하고, 고객의 성공적 자산운용에 기여하는 글로벌 투자플랫폼으로 발전해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com