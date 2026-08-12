하나카드, 광복절 맞아 나라사랑카드 이벤트…캐시백·AI 구독 지원

AI 핵심 요약beta
- 하나카드는 12일 광복절 맞아 나라사랑카드 이벤트를 시작했다.
- 8월 신규 발급 고객은 21일 결제 시 815원 캐시백을 받는다.
- AI 구독 시 최대 1만5000 하나머니를 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 제81주년 광복절을 맞아 하나 나라사랑카드 고객을 대상으로 '815 캐시백 이벤트'와 'AI 구독 지원 이벤트'를 진행한다고 12일 밝혔다.
먼저 8월 중 하나 나라사랑카드를 신규 발급한 고객이 오는 21일 건당 815원 이상 결제하면 1회에 한해 815원을 캐시백으로 받을 수 있다. 이 가운데 100명을 추첨해 8150원의 추가 캐시백도 제공한다. 별도의 사전 응모 없이 발급과 이용 조건을 충족하면 자동 참여된다.
AI 서비스 구독 지원 이벤트도 진행한다. 8월 중 하나 나라사랑카드를 신규 발급한 고객이 9월 중 ChatGPT, Claude, Midjourney를 구독하면 서비스별로 5000 하나머니를 받을 수 있다. 세 가지 서비스를 모두 이용하면 최대 1만5000 하나머니가 제공된다.
하나카드는 이번 행사를 광복절의 의미를 되새기는 동시에 디지털 서비스 이용이 늘고 있는 2030 현역 및 예비군 고객의 소비 트렌드를 반영해 마련했다고 설명했다.
하나카드 관계자는 "광복절을 기념해 나라사랑카드 고객이 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 라이프스타일과 최신 트렌드를 반영한 다양한 혜택을 선보이겠다"고 말했다.
한편 하나 나라사랑카드는 병역의무 이행자를 대상으로 군 복무 기간과 전역 이후 교통, 편의점, 외식, 문화, 쇼핑 등 생활 영역에서 혜택을 제공하는 카드다.
yunyun@newspim.com