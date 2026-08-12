엘브이엠씨홀딩스, 라오스 메가몰에 자동차 쇼룸 오픈

AI 핵심 요약beta
- 엘브이엠씨홀딩스가 12일 라오스 비엔티안 메가몰에 KOLAO TOPIA를 열었다.
- 메가몰은 지난 8일 개장한 라오스 최초·최대 복합몰이다.
- 회사 측은 쇼룸 유입으로 시승·계약 확대를 기대했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엘브이엠씨홀딩스가 라오스 수도 비엔티안의 초대형 복합쇼핑몰 '메가몰' 내에 자동차 쇼룸 'KOLAO TOPIA'를 오픈했다고 12일 밝혔다. 메가몰은 지난 8일 개장했으며, 연면적 8만㎡ 규모로 라오스 최초이자 최대 규모의 복합몰이다.
메가몰은 음식점·패션·뷰티·생활용품·면세점·라운지 등 다양한 시설을 갖춘 쇼핑·문화·여가 복합공간으로 조성됐다. 개장 첫날부터 현지 주민과 관광객의 발길이 이어지고 있다.
회사에 따르면 'KOLAO TOPIA' 쇼룸은 메가몰 5층에 위치하며, 현대·기아차의 인기 모델과 최신 차량을 전시하고 있다. 세련된 인테리어와 테마별 콘셉트로 구성된 전시장에서 방문객들이 차량을 직접 체험하고 시승할 수 있도록 설계됐다.
메가몰은 코라오그룹이 개발부터 운영까지 전담했으며, 엘브이엠씨홀딩스는 자동차 쇼룸을 직접 구축해 마케팅을 진행 중이다. 쇼핑몰을 방문한 고객들이 자연스럽게 쇼룸으로 유입되면서 차량 시승 체험뿐 아니라 실제 구매 상담과 계약으로 이어질 것으로 예상된다.
엘브이엠씨홀딩스 관계자는 "오픈 첫날부터 메가몰을 찾은 대규모 인파가 5층 쇼룸으로 자연스럽게 이어졌다"며 "차별화된 공간 구성과 브랜드 경험을 판매 성과로 연결해 라오스 내 자동차 매출 성장을 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com