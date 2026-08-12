KIAT, 새 비전·CI 공개…산업 혁신 '현장형 동반자'로 재도약

AI 핵심 요약beta
- 한국산업기술진흥원이 11일 새 CI와 비전체계를 공개했다.
- 비전은 기업 도약과 지역 활력 이끄는 혁신 동반자다.
- KIAT는 현장 문제 해결하는 실행형 기관을 내세웠다.
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미래기술·균형발전 중심 기관 역할 재정립
제조 AI 전환·지방주도 성장 정책 방향 반영
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국산업기술진흥원(KIAT, 원장 전윤종)이 새로운 기업이미지(CI)와 비전체계를 공개하고 산업 현장의 문제를 해결하는 '혁신 동반자'로 역할을 강화한다.
KIAT는 지난 11일 서울 한국기술센터에서 'New 비전체계·CI 선포식'을 열고 기관 비전을 '미래기술로 기업의 도약을, 균형발전으로 지역의 활력을 이끄는 혁신 동반자'로 새롭게 선포했다고 12일 밝혔다.
새 CI에는 ▲신뢰 ▲상생 ▲혁신 ▲주도 등 4가지 핵심가치를 담았다. 각 가치의 영문 이니셜을 따 성격유형검사(MBTI)의 'ESTP' 유형으로 재해석해 현장의 문제를 즉각 해결하는 실행형 기관을 지향한다는 의미를 부여했다.
슬로건도 'Designing Innovation, 내일의 혁신을 그리다'로 바꿨다.
KIAT는 이번 비전체계에 제조 인공지능 전환(M.AX)과 지방주도 성장 등 정부 정책 방향을 반영하고, 정책 지원기관을 넘어 산업 현장의 변화를 직접 이끄는 역할을 강화할 계획이다.
전윤종 KIAT 원장은 "새로운 CI와 슬로건은 단순한 디자인 변화가 아니라 현장의 문제를 해결하고 산업 혁신을 직접 설계해 나가겠다는 다짐"이라며 "현장에서 성과로 증명하는 실행 중심의 혁신 동반자가 되겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com