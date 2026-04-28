LG유플러스, 이동전화·IPTV 부문 NCSI 동시 1위

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 28일 2026 국가고객만족도조사에서 이동전화서비스 부문 첫 1위를 차지했다.
- AI 통화 에이전트 '익시오'와 고객 여정 관점의 개선 시스템으로 차별화를 추진해왔다.
- IPTV 부문 5년 연속 1위 기록과 함께 심플 랩 도입으로 고객 의견 수집·분석을 강화했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스는 2026 국가고객만족도조사(NCSI)에서 이동전화서비스 부문 첫 1위, IPTV 부문 5년 연속 1위를 차지했다고 28일 밝혔다.
LG유플러스는 고객이 겪는 불편을 '고객 여정' 관점에서 정의하고 전사 차원에서 관리·개선하는 시스템을 구축했다. 서비스 이용 과정에서 발생하는 오류·지연·문의 등의 데이터를 수집해 AI로 분석하고, 반복적으로 발생하는 이슈에 대해 표준 프로세스를 도입해 개선해왔다.
이동전화서비스 부문에서는 AI 통화 에이전트 '익시오(ixi-O)'를 중심으로 차별화를 추진하고 있다. 2024년 말 출시된 익시오는 통화 녹음·요약 기능과 함께 실시간 AI 기술을 활용한 보이스피싱·스팸 탐지 기능을 갖추고 있다. 최근에는 데이터 기반 초개인화 AI 서비스를 제공하는 통화 비서로 진화했으며, 3월 바르셀로나 MWC26에서 강화된 '익시오 프로' 버전을 선보였다.
IPTV 서비스 'U+tv'는 고객의 TV 시청 경험을 재점검해 이용자 편의 기능과 탐색 경험을 고도화했다. AI 기반 기술로 선제적 품질 관리 체계를 도입하는 등의 개선을 통해 5년 연속 1위를 기록했다.
LG유플러스는 지난해부터 고객의 실제 목소리를 듣고 서비스를 개선하는 '심플 랩(Simple. Lab)'을 도입했다. 이동전화서비스와 IPTV 부문뿐 아니라 모든 서비스 이용 고객의 의견 데이터를 수집·분석해 고객 서비스 경쟁력을 확보할 계획이다.
이재원 LG유플러스 Consumer부문장(부사장)은 "이번 수상은 고객의 목소리를 빠르게 반영해 개선을 완결하는 전사적 실행력이 인정받은 결과"라며 "의견을 현장의 개선 과제로 연결하고 성과를 재검증하는 선순환을 강화해 고객이 체감하는 품질 혁신을 이어가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com