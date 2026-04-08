LG유플러스, 유심 업데이트·무료 교체 예약 시스템 오픈

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U+one 앱과 홈페이지 통해 매장 방문 날짜·시간 선택

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = LG유플러스는 8일부터 고객이 유심(USIM) 업데이트 및 무료 교체를 보다 편리하게 받을 수 있도록 U+one 앱과 홈페이지를 통해 매장 방문 예약 시스템을 운영한다고 밝혔다.

LG유플러스는 오는 13일부터 전 고객을 대상으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 순차적으로 진행할 계획이다.

LG유플러스는 8일부터 고객이 유심(USIM) 업데이트 및 무료 교체를 보다 편리하게 받을 수 있도록 U+one 앱과 홈페이지를 통해 매장 방문 예약 시스템을 운영한다고 밝혔다. [사진= LG유플러스]

고객은 8일부터 U+one 앱과 LG유플러스 홈페이지 내 '매장 방문 예약' 메뉴를 통해 방문을 원하는 매장과 날짜, 시간대를 직접 선택해 예약할 수 있다.

이번 예약 시스템은 유심 업데이트 및 교체 시행 초기 고객센터 문의와 매장 방문이 특정 시기에 집중되며 발생할 수 있는 불편을 줄이기 위해 마련됐다.

LG유플러스는 예약제를 통해 고객이 대기 시간을 줄이고 보다 원활하게 유심 업데이트 및 무료 교체를 받을 수 있도록 준비했다.

LG유플러스는 지난달 30일부터 전 고객을 대상으로 문자메시지를 통해 유심 업데이트 및 무료 교체 관련 안내를 순차적으로 진행해 왔다.

지난 7일까지 총 1641만 건의 문자 안내를 완료했으며 문자에는 고객별 유심 유형과 업데이트 가능 여부에 따라 필요한 절차를 구분해 담았다.

유심 업데이트가 가능한 고객은 13일부터 U+one 앱 또는 LG유플러스 홈페이지를 통해 직접 조치할 수 있다.

매장에서 유심 업데이트 또는 유심 교체를 원하는 고객은 예약 후 방문하면 보다 편리하게 조치를 받을 수 있다.

LG유플러스는 시행 초기 고객 불편을 최소화하기 위해 전사 고객케어상황실을 가동하고 있다. 유심 재고와 매장 운영 상황, 고객 문의 현황 등을 종합 점검하며 안정적인 운영에 나설 계획이다.

이재원 LG유플러스 Consumer부문장(부사장)은 "고객이 보다 편리하고 안정적으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 받을 수 있도록 예약 시스템과 현장 운영 체계를 함께 준비했다"며 "고객 불편을 최소화하고 보다 강화된 보안 체계를 차질 없이 적용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com