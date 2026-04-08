복지 사각지대 없앤다…16개 시군구 대상 '찾아가는 복지 컨설팅' 실시

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위기정보 기반 선제 대응·민관 협업 강화…4월부터 현장 중심 지원

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 지역 맞춤형 복지 체계 구축과 복지 사각지대 해소를 위해 4월부터 5월 초까지 전국 16개 시·군·구를 대상으로 '찾아가는 보건복지서비스' 전문가 컨설팅을 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 컨설팅은 지역별 복지 수요와 여건에 맞는 정책 설계를 지원하고, 위기 가구를 선제적으로 발굴·지원하기 위한 현장 중심의 맞춤형 지원 프로그램이다.

대상 지역은 ▲경기 수원·의왕 ▲충북 제천 ▲충남 당진 ▲전북 군산 ▲경북 문경 등 6개 시와 ▲강원 고성·홍천 ▲충북 괴산 ▲전남 강진·영광 ▲경북 고령 ▲경남 거창·합천 등 8개 군, ▲부산 동구 ▲대전 동구 등 2개 구다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

행정안전부는 이번 컨설팅을 통해 기존 '신청주의' 중심 복지의 한계를 넘어 위기 상황을 사전에 포착하고 대응하는 체계를 강화할 계획이다. 특히 생계·건강·주거·돌봄 등 복합적인 위기를 겪는 가구를 대상으로 맞춤형 지원이 가능하도록 지역별 실행력을 높인다는 방침이다.

이를 위해 위기 정보를 기반으로 한 정기 조사와 선제적 대응을 강화하고, 공공 서비스와 함께 지역사회 인적·물적 자원을 연계해 촘촘한 복지 안전망을 구축한다. 또한 경찰·소방·지자체·복지시설 간 협업 체계를 강화해 위기 징후 발견부터 초기 대응, 서비스 연계까지 전 과정을 유기적으로 운영할 계획이다.

컨설팅은 복지 전문가가 해당 지자체를 직접 방문해 ▲기본계획 및 사업 분석 ▲민관 협력 기반 복지자원 연계 모델 제시 ▲현장 공무원 의견 수렴 등을 중심으로 진행된다. 현장에서 수렴된 의견은 향후 보건복지부 등 관계 부처와 협력해 정책에 반영될 예정이다.

앞서 진행된 컨설팅에서는 실질적인 성과도 확인됐다. 전남 해남군은 고위험 1인 가구에 정신건강, 긴급복지, 주거·금융 상담 등을 연계해 주거 불안을 완화하고 사회적 관계 회복을 이끌어냈다. 충남 서산시 역시 독거노인 위기 사례에 대해 긴급 생계비와 의료비, 임시주거 지원 등 통합 지원을 통해 위기 상황을 사전에 예방했다.

구본근 스마트복지안전공동체추진단장은 "위기가구 발굴과 지원을 위해서는 지역 사회 전체가 관심을 가지고 힘을 모으는 것이 무엇보다 중요하다"라며 "이번 컨설팅이 현장의 우수사례를 전국으로 확산하고 민·관 협업 기반을 한층 강화하는 계기가 되기를 바란다"고 강조했다.

abc123@newspim.com