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2026.04.08 (수)
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대구시장 3파전이냐, 4파전이냐...후보 단일화 꺼낸 이진숙·주호영 고심

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AI 핵심 요약

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  • 주호영 의원이 8일 장동혁 대표 퇴진을 요구했다.
  • 항고심 판단 후 무소속 출마를 검토한다.
  • 이진숙 전 위원장도 무소속 출마와 단일화 가능성을 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주, 장동혁 대표 퇴진 요구...항고 보고 거취 결정
李, 출마 강한 의지..."김부겸과 맞서려면 단일화"
주 출마 땐 한동훈 출마 변수...'주-한 연대' 관심
일각서 국힘 경선 승자와 두 사람 결선방안 거론

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 국민의힘의 대구시장 공천 혼란이 계속되고 있다. 당 경선에서 공천 배제(컷오프)된 주호영 의원은 8일 장동혁 대표의 퇴진을 요구하며 "항고심 판단을 보고 거취를 최종 결정하겠다"고 무소속 출마 가능성을 열어뒀다. 역시 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장도 무소속 출마에 대한 강한 의지를 보였다.

이에 따라 주 의원의 결심에 따라 대구시장 선거는 3파전 또는 4파전으로 전개될 가능성이 커졌다. 특히 이 전 위원장이 김부겸 더불어민주당 후보와의 1대1 대결 구도를 만들어야 한다고 말해 무소속 출마 후 후보 단일화 가능성을 처음으로 제기했다. 대구 시민 지지를 바탕으로 국민의힘 후보와 단일화를 모색하겠다는 것이다.

특히 일각에서 국민의힘 경선 승자와 주 의원, 이 전 위원장이 결선을 하는 방안도 제기되고 있어 주목된다. 경선 승자가 주 의원과 이 전 위원장에게 결선을 제의해야 한다는 것이다. 이 전 위원장의 구상과 결은 다르지만, 핵심은 같은 맥락이다.

권영진 의원은 지난 7일 mbc 라디오 '권순표의 뉴스하이킥'에 출연해 "그동안 국민의힘에 대해 불만이 있어도 대안이 없어 '미워도 다시 한번'으로 돌아왔는데, 지금 대구 민심은 제가 한 번도 느껴보지 못한 민심"이라며 "6인 경선을 통해 선출된 후보가 주·이 후보와 결선 투표를 해야 선거에서 승리할 수 있다"고 했다. 그는 "제가 그렇게 한번 권하고 만들어 볼 생각"이라고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 국민의힘 6·3 지방선거 대구시장 후보 경선에서 공천 배제(컷오프)된 주호영 국회부의장이 8일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 2026.04.08 mironj19@newspim.com

주호영, 장동혁 대표 퇴진 요구하며 무소속 출마 열어둬 = 주 의원은 이날 국회에서 가진 기자회견에서 "비상대책위원회든 선거대책위원회든, 당을 다시 세울 새로운 책임체제를 즉각 구성하라"며 "항고심 판단을 지켜본 뒤, 제 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다"고 했다. 장 대표에게 퇴진을 요구하며 비대위나 혁신 선대위를 구성하라는 것이다.

주 의원은 "항고심 판단을 기다린다고 해서, 이번 공천 난맥상과 장동혁 체제의 책임을 덮고 가겠다는 뜻은 결코 아니다"라며 "저는 장동혁 당을 인정할 수 없다. 이런 공천 구조를 만든 세력과도 타협하지 않겠다"고 했다. 거듭 무소속 출마에 대한 강한 의지를 시사했다.

그는 "보수의 재건과 부활을 위해 지금 가장 먼저 치워야 할 걸림돌이 있다면, 저는 그것이 장동혁 체제"라며 "민심이 등을 돌린 지도부로 선거를 치르겠다는 것은 이기겠다는 것이 아니라, 지고도 책임지지 않겠다는 말과 다르지 않다"고 했다. 이어 "장 대표는 결단하라. 더 늦기 전에 책임지라"고 퇴진을 강하게 요구했다.

그는 대구 시민을 향해 "진심으로 감사하고 송구하다. 더 잘 싸워 이기지 못한 책임도 제 몫으로 안겠다"며 "책임을 피하지 않고 대구의 명예를 지키고, 보수의 가치를 살리기 위해 더 낮은 곳에서 더 치열하게 싸우겠다"고 했다.

주 의원은 항고 판단까지 고심을 할 것으로 보인다. 항고가 늦어지는 게 변수가 될 수 있다. 주 의원이 무소속 출마를 접으면 대구시장 공천은 세 갈래의 시나리오가 예상된다. 우선 이 전 위원장이 출마해 김 후보와 국민의힘 후보가 3파전을 벌이는 구도다. 일각에서 제기된 이 전 위원장과 국민의힘 경선 승자가 결선을 치르는 방안이다. 마지막 시나리오는 3파전 구도 속에서 지지율이 높은 쪽으로 보수 후보가 단일화하는 방안이다.

주 의원이 출마를 결행하면 더 복잡한 변수가 생긴다. 4파전 구도로 전개되거나 선거운동 전 국민의힘 경선 승자와 세 사람이 결선을 치르는 방안은 비슷하다. 

또 다른 변수도 있다. 한동훈 전 국민의힘 대표의 출마 가능성이다. 주 의원이 출마하면 지역구(대구 수성갑)가 보궐선거 지역이 된다는 점에서 한 전 대표가 부산 대신 대구 출마를 결심할 수 있다. 대구가 보수의 상징성이 더 크기 때문이다. 그간 일각에서 제기돼 온 '주-한 무소속 연대'가 가시화할 수 있다. 

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 서울 영등포경찰서가 2일 이진숙 전 방송통신위원장을 공직선거법 일부 위반 혐의로 서울남부지검에 재송치했다. 사진은 이 전 위원장이 지난달 24일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 당 공천관리위원회의 대구시장 공천 배제(컷오프) 결정 관련 입장을 발표하고 있는 모습. 2026.03.24 mironj19@newspim.com

이진숙, 무소속 출마 후 국민의힘 후보와 단일화 모색 = 이 전 위원장은 이날 자신의 국회의원 보궐선거 출마 가능성이 부각된 데 대해 불편한 심기를 내비쳤다. 그러면서 "컷오프에 대해 그 잘못된 절차를 시정하는 과정이 있어야지 지금은 어떤 다른 것도 생각하고 있지 않다"고 강한 출마 의지를 분명히 했다.

이 전 위원장은 이날 CBS 라디오 박성태의 뉴스쇼에 출연해 "거듭된 보궐선거 출마 질문에 '출마를 요청받는다면 그 순간부터 생각해 보겠다'고 한 것이 제가 마치 당으로부터 제안을 받으면 생각해 보겠다는 식으로 와전이 돼서 언론에 나갔다"며 "(그 말은) 일종의 언어유희였다. 원론적인 이야기로 제 기준에서 볼 때는 와전된 것"이라고 했다.

그는 '보궐선거는 아예 생각이 없는 건가'라는 진행자의 질문에 "선관위에 제가 질의를 했더니 저의 현재 신분은 대구시장 예비후보라고 한다"며 "제가 국민의힘이라는 글자는 빼고 대구시장 예비후보로서 시민들을 만나고 있다"고 했다.

그는 특히 무소속 출마 시 김 민주당 예비후보에 대항하기 위해 국민의힘 후보와 단일화할 수 있느냐 질문에 "결국에는 김 후보 대 다른 1명의 자유 우파 후보가 나와야 한다"며 "그렇지 않으면 자유 우파의 표가 갈리기 때문에 결국은 1명의 후보로 단일화해야 한다고 본다"고 말했다.

그는 국회의원 보궐선거 출마에 선을 그으면서 대구시장 출마 입장을 분명히 한 것이다. 한 발 더 나아가 후보 단일화 구상까지 내비쳤다. 국민의힘 후보가 김부겸 후보에게 밀리는 상황인 만큼 3파전 구도가 형성된다면 후보 단일화 가능성은 열려 있다고 봐야 한다. 지지층의 압박도 상당한 것으로 예상돼 단일화가 선거전의 새로운 변수가 될 수 있다. 

leejc@newspim.com

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SK 73년 역사 속 최고의 승부수는? [서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 재계 2위 SK그룹이 창립 73주년을 맞아 고(故) 최종건 창업회장과 고 최종현 선대회장의 경영 철학을 되새긴다. 중동 전쟁 후폭풍에 대내외 경제 여건이 악화된 가운데, 차분히 기념식을 챙기며 SK그룹 특유의 SKMS(SK Management System) 정신을 강조한다. 8일 재계에 따르면, SK는 이날 서울 종로구 선혜원에서 창업회장과 선대회장을 기리는 '메모리얼 데이'를 비공개로 연다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장(부회장) 등 SK 오너 일가와 일부 경영진이 참석할 것으로 알려졌다. 행사가 열리는 선혜원은 최종건 창업회장의 사저이자 연구소로 사용된 공간으로, 현재는 인재 육성의 상징적 장소로 활용되고 있다. SK그룹은 해마다 창립 기념일에 선혜원에서 비공개 행사를 통해 그룹의 정체성과 경영 방향을 점검해 왔다. ◆ 1953년 4월 8일 창업주 최종건 회장이 세운 선경직물이 그룹 모태 SK그룹은 한국전쟁 직후인 1953년 4월 8일, 창업주인 최종건 회장이 설립한 선경직물(현 SK네트웍스)이 모태다. 선경직물은 나일론을 만들며 본격적인 섬유기업으로 빠르게 성장, SK그룹의 초석을 쌓았다. 1973년 동생 최종현 선대회장은 SK(당시 선경)를 세계 일류의 에너지·화학 회사로 키우기 위해 발 벗고 뛰었다. 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션)를 인수하고 해외 유전 개발에 나섰다. 서울 종로구 서린동 SK그룹 사옥 [사진=뉴스핌 DB] 현 최태원 회장의 부친인 최종현 회장은 정유화학에서 멈추지 않고 통신에 눈을 돌렸다. 1992년 노태우 정부 때 제2이동통신사업자로 선정됐지만 특혜 시비로 1주일만에 사업권을 자진 반납해야 했다. 이후 1994년 민영화되며 매물로 나온 한국이동통신(현 SK텔레콤)경쟁 입찰에 참여해 경영권을 확보했다. 현재 SK그룹의 핵심으로 꼽히는 반도체 사업 역시 최종현 회장이 1978년 선경반도체가 출발점이다. 다만 당시엔 전 세계를 강타한 2차 오일쇼크로 꿈을 접어야 했다. 최종현 회장의 의지는 2011년 최태원 회장이 하이닉스를 인수하면서 실현됐다. 최태원 회장은 2012년 SK하이닉스 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 언급하기도 했다. 아버지인 최종현 회장의 경영철학은 1998년, 38세의 나이에 SK그룹을 이어받은 최태원 회장이 이어가고 있다. ◆ 최태원 회장, 2012년 하이닉스반도체 인수 '신의 한수' SK그룹은 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션) 인수를 시작으로 적극적 인수합병(M&A)을 통해 재계 2위 그룹으로 성장했다. 특히 반도체 불황이던 지난 2012년 하이닉스 인수를 통해 그룹 체질을 바꿨다. 현재는 지주회사인 ㈜SK를 중심으로 에너지, 정보통신, 반도체, 배터리, 바이오 등을 주력 사업으로 하고 있다. 그 동안 세 차례 대형 인수합병(M&A)을 통해 삼성에 이은 재계 2위 그룹으로 성장했다는 것이 재계의 일반적 평가다. 특히 최태원 회장이 주도한 지난 2012년의 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수는 '신의 한수'로 꼽힌다. 당시만 해도 반도체 업황이 좋지 않았고, 통신과 정유 등 기존 사업과의 시너지 효과가 불분명 하다는 이유로 부정적인 여론이 많았다. 최태원 SK그룹 회장 [사진=뉴스핌 DB] 그러나 최태원 회장은 "(당시 반도체업계 3위 일본 엘피다 파산으로) 반도체 시장 경쟁자가 줄었고 반도체 산업 특성상 신규 진입자가 뛰어들 가능성은 사실상 없다. 게다가 하이닉스가 지금은 실적이 나쁘지만 경쟁력은 여전히 뛰어나다"며 3조원을 들여 하이닉스를 인수했다. SK하이닉스는 현재 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하며 글로벌 인공지능(AI) 시장을 주도하고 있다. 올해 초 최태원 회장은 신년사에서 "AI라는 거대한 변화의 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐 나가자"라며 '승풍파랑'(乘風破浪)의 도전을 강조했다.  재계 한 관계자는 "SK그룹은 AI의 핵심인 반도체(SK하이닉스)와 통신(SK텔레콤), 에너지 인프라(SK이노베이션)까지 'AI 밸류체인'을 두루 갖춘 대기업으로 세계적으로도 손꼽힌다"라고 말했다. tack@newspim.com 2026-04-08 10:27
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"애플 폴더블폰 테스트서 문제 발생" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =  애플이 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 테스트 단계에서 예상 외 어려움을 겪으며 대량생산 및 출하 일정이 수개월 지연될 가능성이 제기됐다. 닛케이아시아는 7일(현지시간) 소식통을 인용해 폴더블 아이폰 초기 테스트 생산 과정에서 예상보다 많은 문제가 드러났다고 전했다. 닛케이아시아에 따르면 이 소식통은 폴더블 아이폰의 초기 테스트 생산 단계에서 예상보다 많은 문제가 발생해 이를 해결하고 조정하는 데 추가 시간이 필요하다고 설명했다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 늦어질 수 있으며, 이는 애플의 폴더블 기기 진입 전략에 차질을 줄 전망이다. 다만 블룸버그 통신은 이날 애플이 여전히 오는 9월 아이폰 18 프로와 프로 맥스와 함께 첫 폴더블 아이폰을 출시할 예정이라고 전했다. 다만 출시 시점이 확정된 것은 아니며 생산이 본격 가동되지 않은 상태로 6개월 여유가 있어 조정 가능성이 남아있는 것으로 알려졌다.  이날 소식에 애플 주가는 장중 5.1%까지 하락한 뒤 오후 거래에서 3% 가까이 떨어졌다. 미국 동부시간 오후 2시 27분 애플은 전장보다 2.88% 내린 251.41달러를 기록했다. 애플 로고 [사진=블룸버그통신] mj72284@newspim.com 2026-04-08 03:29

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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