LG유플러스, 유심 업데이트 안내 문자 64% 발송 완료

유심 업데이트·무료 교체 앞두고 1068만건 안내 완료

8일부터 매장 예약…13일부터 앱·홈페이지서 비대면 업데이트

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG유플러스는 전 고객 대상 유심 업데이트 및 무료 교체 시행을 앞두고 전체 대상자의 64.1%에 해당하는 약 1068만건의 고객 안내 문자 발송을 완료했다고 5일 밝혔다.

LG유플러스는 지난달 30일부터 문자메시지로 유심 업데이트와 무료 교체 관련 안내를 순차적으로 발송하고 있다. 이번 주(4월 6~7일) 이동통신(MNO) 가입자 480만명과 알뜰폰(MVNO) 가입자 118만명 등 총 598만명에게 추가 안내를 진행할 예정이다.

LG유플러스 용산 사옥 전경 [사진=LG유플러스]

이번 안내는 고객이 유심 업데이트와 무료 교체 절차를 사전에 이해하고 상황에 맞는 조치를 원활히 받을 수 있도록 하기 위한 조치다. 회사는 문자와 함께 홈페이지를 통해 절차와 유의사항도 안내하고 있다.

문자 발송 이후 고객센터에는 유심 업데이트 가능 여부와 업데이트·교체 간 차이, 절차 등에 대한 문의가 이어지고 있다. 특히 매장 방문 없이 가능한 유심 업데이트 방식에 대한 관심이 높은 것으로 나타났으며, 상담 과정에서 고객별 상황에 맞는 조치 방법을 안내하고 있다.

유심 업데이트는 오는 13일부터 U+one 앱이나 홈페이지에서 이용할 수 있다. 매장을 방문하지 않아도 간편하게 처리할 수 있다.

매장에서 유심 업데이트나 무료 교체를 원하는 고객은 오는 8일부터 U+one 앱 또는 홈페이지의 '매장 방문 예약' 서비스를 통해 사전 예약 후 방문할 수 있다. 매장과 날짜, 시간대를 선택할 수 있어 대기 시간을 줄일 수 있다.

고객별 업데이트 또는 교체 대상 여부는 8일부터 U+one 앱과 홈페이지에서 확인할 수 있다.

LG유플러스 관계자는 "고객이 유심 관련 조치를 정확히 이해하고 불편 없이 이용할 수 있도록 문자 안내와 상담, 현장 준비를 병행하고 있다"며 "유심 물량 확보와 안정적 배송, 정확한 안내로 고객 보호 조치를 이어가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com