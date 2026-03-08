우리은행-LG유플러스, 보이스피싱 예방 협력

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 우리은행(은행장 정진완)과 LG유플러스가 보이스피싱 예방에 협력하기로 했다. 특히 국내 체류 외국인 유학생을 위한 보이스피싱 예방 특별 교육을 실시하며 금융소비자 보호를 강화한다..
지난 5일 진행된 이번 교육은 외국인 대상으로 증가하는 금융사기에 선제적으로 대응하기 위해 마련되었다. 특히 언어 장벽으로 정보 접근이 어려웠던 유학생들을 고려해 강의를 중국어로 진행하여 교육의 실효성을 높였다.
교육 현장에서는 양사의 전문성을 살려 실질적인 대응 전략을 공유했다. 우리은행은 금융사기 예방 노하우와 기관 사칭 수법을 설명했고, LG유플러스는 보이스피싱에 악용되는 통신 환경과 최신 차단 사례를 소개했다. 이를 통해 유학생들은 단순 이론을 넘어 실생활에 즉시 적용 가능한 대처 방법을 익힐 수 있었다.
강의에 참여한 유학생들은 "중국어로 실제 사례를 접해 보이스피싱 구조를 한눈에 파악할 수 있었다"며 높은 만족도를 나타냈다.
우리은행 관계자는 "외국인 유학생은 언어와 제도적 차이로 인해 금융사기에 취약할 수 있다"며, "앞으로도 다양한 기관과의 협업을 통해 외국인 고객을 위한 예방 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
