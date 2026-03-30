LG유플러스, 유심 업데이트·무상 교체 안내 본격화…전 고객 대상 순차 문자 발송

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG유플러스가 유심(USIM) 업데이트와 무상 교체에 대한 고객 안내를 본격 시작했다.

전 고객을 대상으로 문자 안내를 순차 진행하는 방식이다.

LG유플러스는 30일부터 전 고객을 대상으로 문자(MMS)를 통해 유심 업데이트 및 무상 교체 관련 내용을 순차 안내하고 있다고 밝혔다. 회사는 실제 사전예약이 시작되기 전인 4월 7일까지 문자 발송을 마무리할 계획이다.

LG유플러스가 유심(USIM) 업데이트와 무상 교체에 대한 고객 안내를 본격 시작했다. 사진은 서울 용산구 LG유플러스 용산사옥의 모습. [사진=뉴스핌 DB]

문자는 4월 13일부터 전 고객을 대상으로 유심 업데이트와 무상 교체가 진행된다는 내용이다. 고객별로 업데이트 또는 교체 대상 여부는 4월 8일부터 U+ 고객센터 앱 'U+one'과 LG유플러스 홈페이지에서 확인할 수 있다.

유심 업데이트는 4월 13일부터 U+one 앱이나 LG유플러스 홈페이지를 통해 매장을 방문하지 않고도 진행할 수 있다. 매장에서 유심 업데이트나 유심 교체를 원하는 고객은 4월 8일부터 U+one 앱 또는 홈페이지 내 '매장 방문 예약' 서비스를 이용하면 된다.

예약 시에는 원하는 매장과 날짜, 시간대를 직접 선택할 수 있다. LG유플러스는 대기시간을 줄이기 위해 매장 방문 예약 후 이용할 것을 권장했다.

매장을 방문할 때는 본인 확인을 위해 신분증과 사용 중인 휴대폰, 유심을 함께 지참해야 한다. 대리인이 방문하는 경우에는 고객 휴대폰 외에도 위임 절차에 필요한 관련 서류를 준비해야 한다.

LG유플러스는 자세한 내용은 홈페이지에 게시된 FAQ를 통해 확인할 수 있다.

yuniya@newspim.com