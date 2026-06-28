LG유플러스, 지엔씨에너지와 AI데이터센터 전력 협력

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비상발전기 등 전력설비 공급망 확보…AI인프라 안정성 강화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG유플러스가 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 위해 발전설비 전문기업 지엔씨에너지와 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

양사는 서울 LG유플러스 용산사옥에서 협약식을 열고 AI 데이터센터(AIDC)에 도입되는 비상발전기 등 전력 인프라 분야에서 협력하기로 했다.

지난 24일 서울 LG유플러스 용산사옥에서 열린 업무협약식에서 정숙경 LG유플러스 AIDC사업담당(왼쪽)과 안병철 지엔씨에너지 대표(오른쪽)이 기념 촬영을 하고 있는 모습. [사진=LG유플러스]

협력 대상은 경기 파주시에 건설 중인 파주 AIDC에 공급되는 비상발전기를 포함해 향후 추진할 모든 AIDC 관련 전력 인프라다. 양사는 핵심 설비의 신속한 대응 역량 강화와 증설·확장을 고려한 표준화에도 협력할 계획이다.

최근 AI 인프라 수요 급증으로 비상발전기 등 전력 설비 확보가 어려워지고 있다. 과거에는 설비 발주 후 수개월 내 공급이 이뤄졌으나 최근에는 공급까지 2년 가까이 소요되는 사례가 늘어나고 있다. 이에 따라 전력 설비가 AIDC 구축 일정의 핵심 변수로 작용하고 있다.

AIDC는 고도의 안정성이 요구되는 인프라로 전력 공급 중단 같은 돌발 상황에 대한 대비가 필수적이다. 정숙경 LG유플러스 AIDC사업담당 상무는 "AI데이터센터는 단 한 번의 전력 중단도 대규모 서비스 장애로 이어질 수 있는 만큼 전력 인프라의 안정성이 곧 경쟁력"이라고 말했다.

안병철 지엔씨에너지 대표는 "LG유플러스와의 협력을 통해 시장 불확실성에 대응할 수 있게 됐다"고 했다.

kji01@newspim.com