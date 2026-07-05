[르포] "일본에서도 통화 걱정 없네"...해외에서의 통화 부담, 익시오로 덜어냈다

해외서도 국내에서처럼 끊김·지연 없이 통화

LGU+, 하반기 100개국에 익시오 로밍콜 출시

[후쿠오카=뉴스핌] 정승원 기자 = "말을 해주지 않으면 해외에서 통화하고 있는지 모르겠다. 국내에서 통화하는 것처럼 들린다."

지난 3일 일본 후쿠오카에서 익시오 로밍콜을 이용한 통화 내용 중 일부다. LG유플러스 가입자라면 해외에서 통화 요금 걱정을 하지 않을 수 있게 됐다. LG유플러스가 통화 에이언트 익시오(ixi-O)를 통해 해외 로밍에 대한 접근성을 높이는 데 성공했기 때문이다.

3일 후쿠오카 텐진역 인근. 유동 인구가 많은 금요일인데도 익시오 로밍에 끊김이 없었다. [사진= 정승원 기자]

과거 처음 해외여행을 갔을 때 가장 먼저 걱정했던 점은 휴대전화 설정을 잘못해 요금폭탄을 맞는 것이었다. 인터넷 검색을 통해 몇 번이나 요금폭탄을 방지하는 법을 확인해 출국했고 해외여행이 제법 익숙해진 뒤에도 이러한 모습은 크게 달라지지 않았다.

LG유플러스가 일본에서 출시한 익시오 로밍콜은 '해외 로밍 요금을 걱정하는 고객의 불안을 해결해보자'라는 데서 출발한 서비스다. LG유플러스가 로밍 서비스를 이용한 고객들을 대상으로 진행한 조사에 따르면 고객들은 통화 요금에 대한 부담과 불확실성으로 메신저를 주로 이용하고 있었다.

직접 경험한 익시오 로밍콜의 사용법은 간단했다. 국내에서 익시오를 활용해 통화하는 것과 크게 다르지 않았다. 전화번호를 입력하고 통화를 하면 됐다. 통화 요금은 무료다.

LG유플러스 가입자가 해외에서 로밍 서비스를 신청하면 익시오앱을 통해 무료 통화를 할 수 있다. 로밍 신청을 하지 않았더라도 와이파이 환경에서는 익시오를 활용한 무료 통화가 가능하다.

서비스를 기획한 이도철 LG유플러스 책임은 "익시오 로밍콜로 무료전화를 사용하더라도 로밍 데이터는 차감되지 않는다"라며 "로밍을 가입한 분들에게 혜택을 드리는 것"이라고 설명했다.

일본 후쿠오카에서 익시오 애플리케이션을 구동시킨 모습. 키패드 입력창 위에 무료전화라는 안내가 뜬다. [사진= 정승원 기자]

전화번호를 입력하는 창에서 '무료 전화'라고 상태를 확인할 수 있었다. 그대로 국내 연락처의 번호를 눌러 전화하면 무료 통화를 할 수 있다.

통화 품질은 국내에서 익시오를 이용할 때와 큰 차이가 없었다. 통화 상대의 음성이 멀다는 느낌이나 끊김, 지연도 없었다. 국내에서 전화를 받는 상대방도 마찬가지였다. 전화를 받은 상대방은 "국내에서 통화하는 것과 차이점을 느끼지 못 하겠다. 끊기지 않고 잘 들린다"라고 말했다.

익시오 로밍콜로 국내 연락처에 전화를 걸 때 한국에서 전화를 받은 사람에게 '국제전화입니다'라는 메시지가 떴지만 비용은 무료다.

해외에서 통화를 하는데 통화 요금이 없다는 점은 새로운 경험이었다. 익시오 로밍콜이 있다면 앞으로 해외에서 통화에 대한 걱정은 하지 않아도 될 것으로 보였다.

또 하나 흥미로운 점은 해외에서 전화를 받을 때 확인할 수 있었다. 보통 해외에 있는 상대방에 전화를 걸면 해외 로밍 중이라는 안내 메시지를 듣는데 익시오 로밍콜의 경우 이를 사용자가 설정을 할 수 있었다. 주변에 해외에 나간다고 알리지 않고 다녀오고 싶은 사람들이 요긴하게 쓸 수 있을 것으로 보였다. 익시오 앱에서 해외 로밍 안내를 사용하지 않을 수 있고 '해외 로밍 중입니다', '해외 여행 중입니다', '해외 통화 중입니다'라는 메시지를 별도로 설정할 수 있었다.

익시오에서 해외 로밍 시 연결음을 설정할 수 있다. [사진= 익시오 앱 캡쳐]

공항을 출발해 후쿠오카성으로 이동하는 동안에도 테스트는 이어졌다. 도심 외곽에서 중심지로 들어가는 구간은 기지국이 계속 바뀌는 환경인데도 통화는 끊김 없이 유지됐다. 후쿠오카성 인근 공원에서도 계속해서 통화가 이어졌다.

이외에도 텐진 지역과 같이 번화한 지하상가에서도 통화는 큰 어려움이 없었다. 전파 상황이 통화에 불리한 번화가지만 통화 연결은 문제가 없었다.

LG유플러스는 일본을 시작으로 하반기 100개국으로 익시오 로밍콜 제공 국가를 확대한다. 이는 대부분 5세대(5G) 통신 서비스가 가능한 국가들이다. 실제로 이들 국가로 익시오 로밍콜이 확대된다면 대부분의 여행지에서 국내 이용자들이 요금 걱정 없이 통화를 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

최윤호 LG유플러스 AI사업그룹장(상무)은 "익시오 로밍콜은 해외에서도 국내에서 사용하던 통화 경험을 이어갈 수 있도록 설계한 서비스"라며 "앞으로도 로밍 환경을 포함해 고객이 국내외 어디서든 부담 없이 통화하고 안전하게 서비스를 이용할 수 있도록 AI 기반 통화 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

일본 후쿠오카의 번화가 지역에서 한국에 있는 상대방과 통화를 해도 끊김이나 지연이 발생하지 않았다. 사진은 후쿠오카에서 LG유플러스 대학생 앰배서더 유쓰피릿이 익시오 로밍콜 서비스를 소개하고 있는 모습. [사진= LG유플러스]

origin@newspim.com