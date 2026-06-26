LGU+, AI 구독료 최대 45% 할인 프로모션

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휴대폰결제 이용 시 최대 5000원 청구할인

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 구글 플레이 스토어에서 생성형 AI 서비스를 휴대폰결제로 구매하는 고객을 대상으로 최대 45% 청구할인 프로모션을 진행한다. 할인 한도는 최대 5000원이며, 7월 7일까지다.

프로모션 대상은 ChatGPT, Gemini, Claude, Grok 등 4가지 생성형 AI 서비스다. 고객이 구글 플레이 스토어에서 LG U+ 결제를 선택해 월 구독료를 결제한 후 이벤트 페이지에서 응모하면 결제 금액의 최대 45%를 청구할인 받을 수 있다. 할인 혜택은 2026년 8월 통신요금 청구서를 통해 적용된다.

LG유플러스가 구글 플레이 스토어에서 생성형 AI 서비스를 휴대폰결제로 구매하는 고객을 대상으로 최대 45% 청구할인 프로모션을 진행한다. [사진= LG유플러스]

휴대폰결제는 휴대폰 번호만으로 결제하는 서비스다. 카드번호나 계정 정보 입력 없이 이용할 수 있으며 개인정보 노출 부담을 줄일 수 있다. 결제 금액이 통신요금 청구서의 '콘텐츠 이용료' 항목으로 통합 청구되므로 여러 구독 서비스 이용 내역을 한 번에 확인할 수 있다. 신용카드가 없거나 사용이 제한된 고객도 이용 가능하다.

LG유플러스는 애플 앱 스토어, 넷플릭스, 플레이스테이션 스토어, 마이크로소프트 스토어, 엑스박스 게임 스토어, 스포티파이 등 다양한 콘텐츠 플랫폼에서 휴대폰결제를 지원하고 있다.

안병경 LG유플러스 AI사업담당(상무)은 "AI 서비스 활용이 일상 전반으로 확산되면서 구독 비용과 결제 편의성이 중요한 요소로 부각되고 있다"며 "앞으로도 고객이 쉽게 이용할 수 있는 결제 환경과 실질적인 비용 절감 혜택을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

origin@newspim.com