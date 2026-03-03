홍범식 LG유플러스 CEO "익시오로 음성 커뮤니케이션 새 미래 열 것"

MWC26에서 기조 연설...미래 AI 시대 음성 가치 강조

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 홍범식 LG유플러스 CEO가 인공지능(AI) 콜 에이전트 익시오(ixi-O)를 통해 음성 커뮤니케이션의 새로운 미래를 열어 가겠다는 포부를 밝혔다.

홍 CEO는 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 모바일월드콩그레스(MWC26) 개막일 국내 통신사를 대표해 기조 연설 무대에 올랐다.

홍범식 LG유플러스 CEO가 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개최된 MWC26 기조연설서 인공지능(AI) 콜 에이전트 익시오(ixi-O)를 통해 음성 커뮤니케이션의 새로운 미래를 열어 가겠다는 포부를 밝혔다. [사진= LG유플러스]

LG유플러스에서는 물론이고 LG그룹 내에서도 MWC의 공식 기조 연설을 맡은 것은 홍 CEO가 처음이다.

'사람중심 AI(Humanizing Every Connection)'를 주제로 기조 연설에 나선 홍 CEO는 수많은 AI 기술과 디바이스가 등장하는 시대에서 음성이 중요한 인터페이스가 될 것으로 예측하며 진화된 보이스 에이전트 '익시오'가 미래 소통의 핵심이 될 수 있다고 강조했다.

그는 "우리는 하루 평균 5분 정도의 음성 통화를 하는데 그 안에 수많은 감정의 교류가 일어난다"며 "의미있는 순간을 나눌 때 사람과 사람을 연결해주는 전화 통화보다 더 좋은 방법은 없다"고 말했다.

홍 CEO는 "수많은 기술 혁신에도 통화 경험은 거의 변하지 않은 채로 남아 있고 어느 순간부터는 전화 통화가 불편한 일이 돼 버렸다"며 "우리는 음성이 다시 한 번 사람들을 연결하는 본질적인 수단으로 만들기 위해 AI 콜 에이전트와 함께하는 여정을 시작했다"고 LG유플러스 익시오(ixi-O)를 소개했다.

홍 CEO는 스팸과 같은 의심 신호를 미리 감지하고 통화의 맥락 속에서 보이스피싱을 탐지하는 등의 익시오의 안심 기능들을 소개하고 통화 중에 AI를 호출해 궁금한 내용을 검색할 수 있는 편의 기능 등 익시오의 혁신적인 기능들을 전 세계에 알렸다.

LG유플러스는 고객 정보를 안전하게 관리하기 위해 LG그룹의 거대언어모델(LLM) 엑사원 기반으로 익시오의 온디바이스 기술을 강화하고 있으며 익시오를 통한 통화 경험 향상으로 고객 추천 지수(NPS, Net Promoter Score) 또한 상승하고 있다. 익시오 이용자의 고객 이탈률 또한 크게 감소했다는 것이 홍 CEO의 설명이다.

홍 CEO는 "(익시오가) 지금까지는 사람이 명령을 해야 수행하는 AI 비서였다면 이제는 대화 내용의 맥락을 이해하고 스스로 해야 할 일을 찾아 나설 것"이라고 강조했다.

기조 연설 중간에 LG유플러스의 사람 중심 AI의 철학을 담은 영상도 상영됐다.

엄마가 예전에 해줬던 음식의 맛을 그리워하는 가족들이 익시오를 통해 '맛을 내는 엄마의 비밀 레시피'를 찾아가는 과정을 담은 영상이다.

익시오 AI 기술의 도움을 받아 레시피의 비밀을 찾아 나가지만, 결국 그 맛을 완성한 것은 흩어져 지내던 가족들간의 만남(연결)이었다고 결론 맺음으로써 AI 기술을 바라보는 LG유플러스의 시선을 진정성있게 담아냈다는 평가를 받았다.

홍 CEO는 "스마트 글라스와 같은 웨어러블 기기와 AI 에이전트, 심지어 피지컬 AI까지 수많은 디바이스가 등장하는 시대에는 음성이 그 중심에서 인터페이스가 될 것"이라며 "결국 나를 가장 깊이 이해하고 일상의 안전까지 책임지는 진화된 보이스 에이전트가 미래 소통의 핵심이 될 것"이라고 말했다.

이어 그는 목표로 "음성이 우리의 삶과 자연스럽게 연결되고 인간적인 경험을 만들 수 있도록 하는 것"을 제시했다.

LG유플러스가 꿈꾸는 여정을 완성하기 위한 글로벌 통신사와의 협력도 강조했다.

그는 "익시오는 한국이 추진하는 AI 대중화의 대표적 사례로 성장의 발판을 다져나가고 있지만 범용 AI 비서로 도약하는 여정은 LG유플러스의 노력만으로는 완성될 수 없다"며 "우리가 만들고자 하는 것은 음성 통화에 대한 새로운 표준이며 '모두를 위한 AI'이기 때문"이라고 설명했다.

홍 CEO는 "오늘 이 자리에 함께한 통신사들이 지속적으로 협력한다면 통신사가 음성 커뮤니케이션에서 더 나은 고객 경험을 만드는 글로벌 AI 리더가 될 수 있다고 믿는다"며 "LG유플러스가 꿈꾸는 미래에 공감했다면 언제든 연락해 달라"고 당부했다.

origin@newspim.com