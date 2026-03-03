조원태 회장 "통합 원년"…대한항공 57주년 '한 팀' 강조

안전·서비스 최우선…비용 절감·조직 융합 주문
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 조원태 한진그룹 회장이 대한항공 창립 57주년을 맞아 통합 항공사 출범 원년을 선언하며 '완전한 한 팀'을 강조했다. 아시아나항공과의 통합을 성공적으로 마무리해 글로벌 경쟁력을 갖춘 항공사로 도약하겠다는 구상이다.
조 회장은 3일 창립기념사에서 "올해는 통합 항공사 출범 준비를 마무리하고 새로운 대한항공 역사의 첫 페이지를 여는 중요한 해"라며 이같이 밝혔다. 그는 "통합 대한항공의 경쟁 상대는 국내 항공사가 아니라 글로벌 캐리어"라며 조직 내 존중과 신뢰를 바탕으로 하나가 될 것을 주문했다.
조 회장은 대한항공이 지난해 국제 정세 불안, 환율·유가 변동 등 외부 변수 속에서도 준수한 실적을 냈다고 평가했다. 그는 "어려움 속에서도 성장할 수 있었던 배경에는 임직원의 헌신이 있다"며 감사의 뜻을 전했다. 57년간 회사를 이끌어 온 선배 임직원들의 노고에 대해서도 존경과 감사를 표했다.
통합 과정에서의 조직 융합도 강조했다. 조 회장은 "두 항공사의 통합은 단순한 규모 확대가 아니라 서로의 장점을 배우고 단점을 보완해 더 높은 가치를 창출하는 과정"이라며 갈등을 경계했다. 특히 임원들에게는 겸손한 자세로 현장과 직접 소통하고, 변화를 모색하는 리더십을 발휘할 것을 당부했다.
안전과 서비스는 최우선 가치로 제시했다. 그는 "통합을 바라보는 고객의 시선에는 기대와 함께 불안도 있다"며 강화된 안전 기준과 최상의 서비스 제공을 주문했다. 최근 정비 격납고 신설, 엔진 정비 클러스터 구축, 정보 보안 고도화 등 투자도 이어가고 있다고 밝혔다.
정보 보안의 중요성도 언급했다. 유형 자산뿐 아니라 고객과 임직원의 정보 보호가 회사 존폐를 좌우할 수 있는 과제로 부상했다는 판단이다. 그는 "임직원 한 명 한 명이 안전 담당자라는 마음으로 전사적 안전 문화를 확립해야 한다"고 강조했다.
서비스 업그레이드도 지속 과제로 제시했다. 새로운 기내식과 기내용품, 리뉴얼한 라운지, 기내 와이파이 등 개선 노력에 대한 긍정적 반응을 언급하면서도, 변화하는 고객 니즈에 맞춘 추가 혁신을 주문했다.
비용 절감과 재무 체력 강화도 과제로 제시했다. 조 회장은 "비용 절감은 단순한 지출 축소가 아니라 업무 프로세스의 비효율을 제거하고 생산성을 극대화하는 것"이라며 전사적 동참을 요청했다. 이를 통해 신규 항공기 도입과 네트워크 확장 등 미래 경쟁력 확보를 위한 투자 여력을 키우겠다는 구상이다.
조 회장은 끝으로 새로운 태그라인 'Anywhere is Possible'을 소개하며 "고객이 원하는 곳 어디든 함께하겠다는 의미이자, 스스로 한계를 두지 않겠다는 의지의 표현"이라고 설명했다. 그는 "통합 대한항공의 미래는 누구도 가보지 않은 길이지만, 불안보다 희망을 따라 비행하겠다"고 밝혔다.
syu@newspim.com