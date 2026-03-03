안규백 장관 "교민 철수 지원 시 군 자산 즉각 투입"…중동 사태 장기화 대비 지시

주한미군 중동 파견 가능성엔 "한반도 안정 임무 유지"
청해부대도 현지 임무 지속…"장병 안전 이상 無"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 중동 정세 악화와 관련해 "정부의 교민 철수 지원 요청이 있을 경우 군 자산을 즉각 투입해 본연의 임무를 수행하라"고 지시했다. 국방부는 이에 따라 "수송기·함정 등 가용 자산을 중심으로 철저한 대비태세를 유지 중"이라고 3일 밝혔다.
정빛나 국방부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "군 수송기 파견을 검토하고 있느냐"는 질문에 "철저히 준비하고 있지만, 아직까지 지원 요청은 없는 것으로 알고 있다"고 말했다.
주한미군의 중동 차출 가능성에 대해서는 "주한미군의 임무는 우리 군과 함께 굳건한 연합방위태세를 유지해 한반도와 역내 평화·안정에 기여하는 것"이라며 "이를 위해 긴밀히 소통하고 있다. 원칙적으로도 긴밀한 협의가 이뤄지고 있다"고 전했다. 구체적 전력 이동이나 검토 여부에 대해서는 언급을 피했다.
미국과 이스라엘의 대(對)이란 폭격으로 촉발된 이번 중동 사태가 장기화할 경우, 주한미군 일부 병력이나 장비가 중동 지역으로 재배치될 가능성이 제기되고 있다.
장도영 합동참모본부 공보실장은 "소말리아 아덴만 해역에서 작전 중인 해군 청해부대의 작전 지역이나 범위 변경 가능성은 현재 없다"며 "해외파병부대 및 장병의 안전에 이상이 없고, 임무를 정상적으로 수행 중"이라고 밝혔다.
그는 "청해부대는 상황 변화에 따라 임무를 지시받을 경우를 대비해 만반의 대비태세를 갖추고 있다"고 덧붙였다. 다만 "그런 가능성에 대해 선제적으로 언급하는 것은 적절하지 않다"고 말을 아꼈다.
