한샘, 상반기 쌤페스타 진행…최대 85% 할인

최대 1300만원 혜택, 금액별 추가 할인
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한샘은 상반기 최대 할인 행사인 '쌤페스타'를 진행한다고 3일 밝혔다.
'쌤페스타'는 한샘의 대표 프로모션으로, 매년 상·하반기 두 차례 열린다. 올 상반기에는 이사·입주·혼수 수요가 집중되는 봄 시즌을 맞아 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 행사는 전국 한샘 매장과 온라인 한샘몰에서 동시에 진행된다.
이번 쌤페스타에서 한샘은 약 1500여 종의 상품을 최대 85% 할인 판매한다. 매주 월요일 선착순으로 최대 할인 혜택을 제공하는 '월요 2배딜'과 주요 상품 2개 동시 구매 시 혜택이 커지는 '1+1딜'을 새롭게 도입했다. 또한 지난 하반기 큰 호응을 얻었던 '카테고리 특가'는 거실·침실·다이닝 등으로 범위를 확대하고, ▲시그니처 드레스룸 ▲ 스위브 더마스터 소파 ▲플로 식탁 ▲이지바스5 등 한샘의 신제품을 특별가에 선보이는 '신상 쇼케이스'도 운영한다.
한샘은 오프라인 매장 내 비교 체험 콘텐츠를 강화했다. '스위브 더마스터'를 비롯, 스위브 소파 4종을 논현·센텀·기흥·고양점 매장에 집중 배치했다.
접객 프로모션은 매장 별 특색을 살렸다. 용산·고양·하남점 등 주요 몰 매장에서는 '3종 제휴 패스권'을 제공한다. 해당 쇼핑몰 내 제휴사 영수증을 지참하고 한샘 매장에서 견적 상담을 받은 고객에게는 쇼핑·식음료·엔터테인먼트를 아우르는 '3종 제휴 패스권'을 증정한다.
매장 방문 고객을 위한 추가 할인과 사은품도 준비했다. 홈퍼니싱 매장에서는 Q·K 침대와 포시즌 매트리스를 함께 구매 시 침대 프레임을 최대 30% 할인하고, 베스트셀러 소파 10종은 최대 107만 9000원까지 할인된 가격에 선보인다. 또한 시그니처 붙박이장의 특수장 구매 시 최대 20만원 할인, 식탁 및 식탁의자 구매 시 '의자 1+1' 증정 혜택을 제공한다. 400만원 이상 구매 시 금액대 별 최대 100만원의 추가 할인도 받을 수 있다.
리하우스 매장에서는 인테리어 공사 계약 시 최대 1300만원 상당의 혜택을 제공한다. 키친·바스·수납을 패키지로 함께 구매할 경우 금액에 따라 창호와 마루 등 최대 1000만원 상당의 한샘 제품을 제공하며, 단품으로 구매하더라도 삼성·LG 오븐, 휴젠뜨 환풍기 등 인기 가전 증정과 추가 할인까지 최대 300만원 상당의 혜택을 제공해 인테리어 공사를 앞둔 고객의 부담을 덜어준다.
혼수 준비를 앞둔 신혼 고객을 위한 특별 혜택도 제공된다. 가구와 인테리어를 포함해 400만원 이상 결제 시, 금액대별 추가 할인 및 가전 제휴 혜택과 더불어 '쌤페스타 x 일광전구' 콜라보레이션 한정판 조명을 증정한다. ▲시그니처 드레스룸 ▲룬소프트 침대 ▲리브업 식탁세트 ▲스위브 소파 등 이번 시즌 '한샘 Pick' 상품 구매 고객에게도 일광전구 조명을 제공한다.
stpoemseok@newspim.com