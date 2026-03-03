수성구, 대구시 외식업 활성화 공모사업 1위 선정

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 대구광역시가 실시한 '2026년 외식업 활성화 지원 공모사업'에서 1위로 선정돼 시비 3000만 원을 확보했다고 밝혔다. 이번 공모사업은 지역 외식업계의 경쟁력 강화와 활성화를 위해 대구시가 9개 구·군을 대상으로 추진한 사업으로, 참신하고 실효성 있는 과제를 발굴·지원하고자 마련됐다. 평가를 통해 총 2개 구·군을 선정해 1위 3천만 원, 2위 2천만 원을 차등 지원한다.
수성구는 '큐알(QR) 다국어 메뉴판 지원사업'을 제안해 사업의 필요성과 실효성, 국제행사 대비 적합성 등에서 높은 평가를 받아 최종 1위에 선정됐다. 이번 사업은 대구를 찾는 외국인 관광객 증가 추세를 반영해 기획됐다.
특히 올해 8월 개최되는 '2026 대구세계마스터즈 육상경기대회' 기간 중 경기장이 위치한 수성구에 외국인 방문객이 집중될 것으로 예상됨에 따라, 선제적으로 외식 환경 개선에 나선 것이다.
사업 내용은 음식점 메뉴판의 메뉴명과 설명을 영어·중국어·일본어 등 다국어로 제작해 큐알(QR) 코드 방식으로 제공하는 것이다. 이용객은 큐알(QR) 코드를 스캔해 메뉴 정보를 손쉽게 확인할 수 있어 언어 장벽을 낮추고 이용 편의를 높일 것으로 기대된다. 수성구는 4월부터 관내 음식점을 대상으로 본격적인 사업 추진에 들어갈 계획이다.
김대권 수성구청장은 "큐알(QR) 다국어 메뉴판 지원사업을 통해 지역 외식업소의 국제 경쟁력을 강화하고, 외국인 관광객이 편리하게 이용할 수 있는 외식 환경을 조성하겠다"고 말했다.
yrk525@newspim.com